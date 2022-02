von Rolf Hirt

„Die Trubehüeter sind erwacht, honds ganze Johr ä Schlöfle gmacht.“ Mit dieser Liedzeile beginnt der Bohlinger Narrenmarsch. Und er eignet sich hervorragend für das Einleiten der Fasnacht. Denn etwas Narretei soll in Bohlingen trotz der Corona-Beschränkungen stattfinden – auch ohne Umzüge und große Zusammenkünfte.

„Die Ideen und Aktionen sprudeln gerade so, je nach aktueller Lage werden wir kreativ und spontan sein, und das Programm anpassen“, sagt Narrenpräsident Tobias Müller beim Gespräch mit dem SÜDKURIER. Bis zum 1. März soll das Dorf bunt geschmückt sein.

Auch ohne Umzug wird es im Dorf bunt

Ein kleiner Narrenbaum soll am Rathaus und vor der Landwirtschaft Eckle in der Ledergasse stehen. Narrenbändeln zieren das Gasthaus Sternen. Und auch die Zunftfiguren Trubehüeter und Wimmlerin sollen im Schaufenster vom ehemaligen Kaufhaus Grundler in der Dorfstraße stehen. Die Einwohner sind zudem aufgerufen, ihre Häuser närrisch zu schmücken.

Engen Was der Dichter Goethe mit der Narrenfigur Blooggeischt zu tun hat Das könnte Sie auch interessieren

Nicht nur in Bohlingen sind die Figuren der Zunft unterwegs. „Unsere Zunftfiguren sind auch bei der aktuellen Fasnet-Aktion in Singen im Schaufenster bei Optik/Hörakustik-Hepp in der Hadwigstraße 1 zu sehen. Über das Handy kann die Geschichte der Zunft abgerufen werden“, so Müller.

Dorfquiz mit Geschenken am Schmotzigen Dunschtig

Auch in Bohlingen dürfen die Einwohner närrisch sein. „Da haben wir besonders die Familien mit Kindern im Blick und bieten schon vor der Fasnet ein Dorfquiz an. Die Teilnehmer werden unabhängig voneinander an bestimmte Plätze gelotst und müssen ortstypische Fragen beantworten“, erklärt Schriftführerin Anika Bock. Am Schmotzigen Dunschtig, 24. Februar, von 16 bis 17 Uhr erhalten die Teilnehmer am Rathausplatz eine Überraschung.

Die Trubehüeterzunft wirft den Blick auch schon weiter. Denn zur 1250-Jahrfeier von Bohlingen im Jahr 2023 planen die Narren ein extravagantes Programm. „Das ist auch die Chance für die Gemeinde, die Einwohner nach Corona neu zu begeistern und den neuen Bürgern unsere Tradition und Kultur nahezubringen“, sagt Anika Bock.