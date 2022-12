Weihnachten, Ostern, Pfingsten, das sind Großkampftage für Kirchenmusiker. Überall festliche Gottesdienste oder stimmungsvolle Konzerte. Wer da keine Stresstoleranz besitzt, kommt schnell ans Limit. Es gibt aber auch Chorleiter und Organisten, die sich besonders auf diese Zeit freuen. Einer von ihnen ist Bezirkskantor Georg Koch. „Für mich ist das kein Stress, sondern pure Freude“, sagt er. Er räumt allerdings ein, dass die Vorbereitung für die verschiedenen musikalischen Formen schon ein bisschen hektisch werden kann. Doch Koch ist ein Wirbelwind, dem manchmal noch in letzter Minute etwas einfällt, was er mit den Mitwirkenden schnell einstudiert: Eine kleine Eigenkomposition für die Liturgie, oder ein neues Stück für das nächste Konzert. Einfach mal durchsingen und hören, wie das klingt. Das ist auch spannend für die Mitwirkenden.

Man wächst mit seinen Herausforderungen. Das wissen zum Beispiel die Sängerinnen und Sänger der vor 20 Jahren gegründeten „Tonwerkstatt“, die für Advent im Kerzenschein wieder Motetten und Weihnachtslieder aus verschiedenen Jahrhunderten einstudiert haben. Schon im Oktober lädt Koch die Mitwirkenden ein. Je nach Besetzung werden dann die Stücke ausgewählt. Es kann vorkommen, dass Stücke umgeschrieben werden, damit sie zum vorhandenen Personal passen. Das geschieht dann am heimischen Flügel.

Corona habe die Planung erschwert

„Man muss viel kurzfristiger denken, weil man ja nicht weiß, wann die nächste Welle kommt“, sagt Georg Koch. 2021 war für ihn das schlimmste Jahr. „Da haben wir zweimal geprobt und mussten dann absagen.“ Das wird diesmal nicht vorkommen. Am 20. Dezember singt das Gesangsensemble „Tonwerkstatt“ um 20.30 Uhr wieder in der nur von Kerzen erleuchteten Herz-Jesu-Kirche in Singen. Diese kurzen Konzerte zählen für den Bezirkskantor zu den schönsten Momenten im Advent.

Und was ist mit Weihnachten? – Koch winkt ab. „Das ist mittlerweile total entzerrt“, sagt er. Grund dafür ist die neue Struktur in den Seelsorgeeinheiten. Da wechseln sich die Pfarreien bei den Festgottesdiensten ab. So ist Koch an Heiligabend zweimal im Einsatz und am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder zweimal. „Das ist mein Beruf“, sagt Georg Koch. „Ich habe mir das so ausgewählt.“