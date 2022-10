von Nicola Maria Reimer

Herr Dudenhöffer, Sie stehen schon so lange auf der Bühne, vor und hinter der Kamera und haben wohl unzählige Interviews gegeben. Der SÜDKURIER schreibt ja für die Leser und daher habe ich einmal die Menschen auf der Straße gefragt, was sie denn gerne von Ihnen wissen würden. Dazu war ich in Radolfzell unterwegs. Hier kommt die erste Frage von Hartmut Gräber aus Radolfzell: Wie ist die Rolle des Heinz Becker entstanden?

Entstanden ist die Kunstfigur Heinz Becker damals in meinem alten Haus beim Anzimmern einer Holzdecke. Zwei Kollegen kamen zur Hilfe und meinten: „Wir können das“, mir war jedoch klar, dass das nix wird. Die Kommunikation während der Arbeit war dann so, dass ich dachte: Ei jo, so sind die hier alle! Und dann kam die Initialzündung, eine Person zu entwickeln, die auf der Bühne steht und den Leuten zeigt, wie sie sind. Heinz Becker ist der personifizierte Alltag. Dass sich darin jemand wiederfindet, will jedoch keiner zugeben.

Peter Färber aus Bern fragt: Haben Sie noch Lust auf die Figur Heinz Becker und geht es nach 30 Jahren noch weiter mit ihr?

Lust auf die Rolle verspüre ich auf jeden Fall, sonst würde ich das definitiv nicht mehr machen, schon deshalb, weil es wohl meine angeborene Art ist, Komik zu transportieren. Die Frage stellt sich eher, habe ich noch Lust auf das Tourneeleben, die Hotels, das Essen in der Garderobe? Noch kann ich das bejahen, aber ich bin 72 und weiß nicht, ob ich in ein oder zwei Jahren auch noch ständig unterwegs sein will.

Sprüche wie: „Spanish Eyes.“ – „Die Italiener machen besseres!“. Wie kommt man auf sowas? Irgendwo gehört, oder ist das Ihre eigene Idee? fragt Nico Schuster aus Wernau.

Ach, das ist ein Zitat aus meinem Film. Wenn ich irgendwo am Tisch sitze und mir eine Szene ausmale, dann sind die Gedanken frei und auf einmal können Kühe fliegen. Ich lasse dann der Fantasie freien Lauf und so ein Spruch fällt mir ein und ich schreibe ihn gleich auf.

Corinna Kraft aus Engen fragt: Würde Gerd Dudenhöffer mit Heinz Becker ein Bier trinken gehen?

Ja klar, da die Kunstfigur eine Kunstfigur in sich ist, wie sie es im realen Leben nicht gibt. Aber so, wie die Figur Heinz Becker auf der Bühne ist, habe ich nichts gegen ihn, der dürfte mir alles erzählen, was er will. Wahrscheinlich so lange, bis wir an einen Punkt kommen, wo ich denke: Schluss! Punkt! Hör auf! Aber die Figur ist ja so, dass ihre Dramatik erst durch das Überzeichnen lebt. Kabarett muss Satire sein und die ist eben manchmal hart. Im Übrigen verwechseln die Leute das oft. Heinz Becker ist nicht radikal oder rechts, aber wenn die Leute darauf hereinfallen, dann gibt es wohl kein besseres Kompliment an mich.

Claudia Bignion aus Radolfzell fragt: Was macht Heinz Becker, wenn sein Publikum kaum reagiert und keine Resonanz mit den Menschen entsteht?

Das ist in der Tat so noch nicht wirklich passiert. Aber klar, jeder Abend ist anders. Und dann müsste ja Gerd Dudenhöffer und nicht Heinz Becker reagieren. Der ist immer gleich. Und es gibt Abende, an denen das Publikum applaudiert und die, wo am Ende des Programms ein Teil der Leute stehend applaudieren. Von der Bühne aus kann man nur bedingt einschätzen, wie es den Leuten gefällt.

Gerd Dudenhöffer, geb. 1949 im Saarländischen Bexbach, ist Kabarettist, Autor und Regisseur. Der studierte Grafikdesigner tritt jedoch seit dem Jahr 1977 als Kabarettist auf. 1985 erfolgte sein erster Soloauftritt als Heinz Becker, 1991 entstand die dazugehörige Fernsehserie. Dudenhöffer hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau in Bexbach.

Ulla Nedebock aus Radolfzell fragt: Würde Dudenhöffer als Heinz Becker den Ukraine Krieg oder Putin thematisch behandeln?

Da müsste ich nun in der Tat mit Heinz Becker in medias res gehen, wie er darüber denkt. Wir leben mit dem Krieg, sind teils abgestumpft und zwar so lange, bis Putin den nächsten Schritt gehen würde. Egal, wie man das auf der Bühne thematisiert, würde das Publikum es wahrscheinlich nicht verstehen. Der Humor der Menschen hat sich in den letzten Jahren sehr verändert, die sind „schisserig“ geworden, unsicher, ziehen sich zurück. Das stelle ich bei Retroperspektiven fest, wenn ich in meinem aktuellen Programm Texte von früher bringe. Da schaut man erst mal nach rechts und links zum Sitznachbar, ob die lachen und ob man das bei manchen Themen wirklich darf.

Ok, zum Beispiel das Thema „Gendern“? Da tue ich mich als Journalistin schon schwer, wie soll das auf der Bühne gehen?

Da gehe ich mit Elke Heidenreich konform, die ganz klar sagt: Diesen Schwachsinn mache ich nicht mit! Das Thema Gendern habe ich übrigens auch in mein aktuelles Programm mit eingebaut, weil ich noch einen guten Übergang brauchte. Heinz Becker hat da nämlich auch seine Meinung zu.

Frau Nedebocks zweite Frage lautet: Mit wem würde Gerd Dudenhöffer gerne einmal gemeinsam auf der Bühne stehen?

Ach je, mit der Frage bin ich überfordert. Also, ich bin Einzelkämpfer und möchte auch an dieser Stelle einen Kollegen zitieren, André Heller, der sagte: „Die Konkurrenz interessiert mich überhaupt nicht.“ So ist es auch bei mir, ich muss mein eigenes Ding durchziehen. Als Heinz und seine Hild, damals gespielt von Sabine Urig, haben wir ja mal ein Bühnenprogramm gemacht. Aber da dachte ich dann auch: Der Herrgott will mir zeigen, dass ich mein Ding alleine machen soll. Insofern habe ich keinen Wunschkandidaten.

Verena Gieße aus Bovenden möchte wissen: Der Dauernörgler Becker bleibt sich über die Jahre treu, mit dem Zögern beim Nichtsagen – und auch optisch. Karohemd, „die Kapp“ und altersbeige Hose. Welche Lebensumstände könnten ihn verändern?

Ich glaube, dass der Grundcharakter eines Menschen über das Leben gleichbleibt, sich nur durch einen gravierenden – meist schmerzvollen Schicksalsschlag ändern kann. Ich habe mal das Programm „DOD“ gespielt, auch in der Singener Gems. Da geht es darum, dass die Hild gestorben ist – nicht real, sondern fiktiv und Heinz Becker setzt sich mit dem Thema Tod auseinander. Dennoch hat er sich dadurch nicht verändert. Heinz Becker folgt keinem Trend, er trägt seine Kapp nicht auf einmal andersherum auf dem Kopf, mit dem Schirm nach hinten. Heinz Becker wird immer Heinz Becker bleiben, wie man ihn kennt.