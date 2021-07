von Saskia Biehler

Meral Kureyshi gibt sich bei der Lesung ihres Romans gleich mal als Kunstbanausin zu erkennen. „Die Aufseher im Museum interessieren mich meistens mehr als die Kunst. Ich habe mich gefragt: Was machen sie den ganzen Tag?“ berichtete Meral Kureyshi ihrem Publikum, sehr zu dessen Belustigung. Die Veranstaltung der Erzählzeit ohne Grenzen fand schließlich im Singener MAC Museum statt.

Die Idee für den Roman

Aus diesem sehr speziellen Interesse entstand schließlich die Idee für ihren neuen Roman. Die Protagonistin in „Fünf Jahreszeiten“ hat ihr Studium abgebrochen und arbeitet seitdem in einem Kunstmuseum. Um zu erfahren, was den Alltag der Museumsaufsichten ausmacht, begab sich die Schweizer Autorin auf ungewöhnliche Wege. Zunächst habe sie begonnen, die verschiedenen Museen ihrer Heimat Bern zu besuchen. Ausgiebig habe sie dort das Personal beobachtet.

Selbstversuch als Museumsaufsicht

Doch um ihr Buch authentisch werden zu lassen, reichte Kureyshi Zuschauen irgendwann nicht mehr aus. Sie erzählt schmunzelnd: „Ich habe eine Blindbewerbung an ein Museum gesendet und sie haben mich nichtsahnend eingestellt.“ Drei Monate habe sie schließlich selbst als Museumsaufsicht gearbeitet. Eine Zeit, in der sie alle Grenzen austesten wollte, immerhin habe es seine Vorteile, von einer Tätigkeit nicht finanziell abhängig zu sein.

„Keine Auskunft über Bilder“

„Als Aufsichtspersonal durfte man im Museum keinerlei Auskunft über die Bilder geben. Trotzdem habe ich mir einen Spaß daraus gemacht, den Besuchern falsche Geschichten zu erzählen“, lacht Kureyshi. „Vielleicht suchen sie bis heute nach den Toiletten.“ Dass sie gerne mit der Wahrheit spielt, macht sie in diesem Zusammenhang ebenfalls schnell klar: „Vielleicht ist das alles nur erfunden, aber vielleicht stimmt es auch“, sagt sie über die Romaninhalte. Ganz in diesem Sinne antwortete sie auch auf die Frage nach autobiografischen Elementen ihrer Arbeit. „Autobiografien finde ich langweilig. Trotzdem gehe ich natürlich von eigenen Erfahrungen aus.“

Jede Figur hat Anteile der Autorin

Man könne ja nicht über Dinge schreiben, die man nicht kenne. Meist versuche sie ein Gefühl oder eine Erinnerung in ihren Geschichten zu fangen. „Natürlich finden sich in jeder Figur Anteile von mir oder den Menschen in meinem Umfeld.“ Das kann man sich gut vorstellen, ihre sehr spezielle Mischung aus Humor und Melancholie findet sich in den Seiten ihres Romans auf jeden Fall wieder.