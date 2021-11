Karl-Heinz und Bernd Ulrich wollen mit ihren Fans in Singen feiern. Laut einer Pressemitteilung der Konzert- und Managementagentur artmedia haben die Brüder aus Hessen inzwischen 100 Gold- und Platinauszeichnungen erhalten.

Seit 50 Jahren bringt das Schlager-Duo Amigos Hits auf die Bühne, ihre letzten drei Alben landeten in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Charts.

Am Montag, 29. November, präsentieren sie in der Stadthalle in Singen ab 19.30 Uhr die Lieder ihres neuen Albums 110 Karat.

Karten gibt es bei der Tourist Information Singen, bei den SÜDKURIER-Geschäftsstellen (in Singen bei Buch Greuter),unter Telefon (0 800) 999 1 777 oder im Internet unter www.stadthalle-singen.de

Dank an die Fans

„Was wären wir ohne unsere Fans. Ihnen verdanken wir, dass wir so erfolgreich unterwegs sein dürfen. Wenn unsere Fans zufrieden und glücklich sind, sind wir es auch.“ So werden Bernd und Karl-Heinz Ulrich in der Pressemitteilung zitiert. Genau diese Einstellung zeichne das Duo aus.

Dass die Brüder nicht nur auf der Bühne harmonieren, sondern auch im Privaten, das spüre man und das komme beim Publikum an. Jede Generation finde sich mit ihren Freuden, Hoffnungen und Sehnsüchten in den Liedern wieder.

Mit mehr als 150 Auftritten pro Jahr sind Bernd und Karl-Heinz Ulrich laut artmedia nah dran an ihrem Publikum. Hunderttausende von Kilometern legen sie Jahr für Jahr zurück, um ihre Fans von Dänemark bis nach Kroatien und Italien zu besuchen.

Die Brüder betonen: „Viele Menschen haben dasselbe Gefühl für manche Lebenssituationen. Und wir sind zwei davon. Wir sind so wie sie. Wir freuen uns, wenn uns die Leute nach den Konzerten ansprechen und uns aus ihrem Leben erzählen, weil wir sie mit unseren Liedern im Herzen und der Seele berührt haben – und wir unsere Erfahrungen so austauschen.“

Musik begeisterte die Brüder schon als Kinder

Die Karriere der Brüder nahm ihren Anfang laut artmedia bereits in frühester Kindheit: Sie wurden von Anfang an von ihren Eltern unterstützt. Karl-Heinz lernte Gitarre und Keyboard spielen und Bernd Schlagzeug. 1970 standen sie als Amigos erstmals auf der Bühne.

Der große Durchbruch gelang den Amigos 2006. Damals traten sie erstmals bei Achims Hitparade (MDR) im deutschen Fernsehen auf und holten sich überlegen den Sieg.