Die neue Abo-Vorschau mit dem Theater- und Konzertprogramm 2022/2023 für die Stadthalle Singen liegt druckfrisch bereit, nach zwei Jahren Pause kann Kultur wieder live auf der Bühne erlebt werden.

Das neue Wahl-Abo



Die Abo-Vorschau ist bei der Tourist Information Singen, Marktpassage, August-Ruf-Straße 13, Telefon (0 77 31) 85-262, oder direkt in der Stadthalle, Hohgarten 4, Telefon (0 77 31) 85-504, erhältlich und liegt in öffentlichen Einrichtungen sowie Geschäften aus. Alle Termine

„Wir sind auf einem guten Weg, wieder in den Normalbetrieb zurückzukehren“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler bei der Programm-Vorstellung. Dazu bietet die neue Saison ein flexibles Wahl-Abo, bei dem sich Abonnenten Veranstaltungen aus der ganzen Bandbreite heraussuchen können. Die neue Saison startet am 27. November mit dem Schauspiel „Josef und Maria“.

Endlich wieder ein kompletter Plan

„Nach drei Jahren konnten wir endlich wieder einen kompletten Spielplan zusammenstellen“, sagt Roland Frank, Geschäftsführer der Kultur und Tagung Singen (KTS), und verspricht ein vielseitiges Programm.

Darunter Theater, das auch zum Nachdenken anregt, unterhaltsame Komödien, berührende Klassikkonzerte und spektakuläre Shows. Das Fördergeld über 200.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Neustart Kultur“ habe für 2022 Sicherheit in der Planung gegeben. Roland Frank dankte außerdem den treuen Abonnenten: zurzeit sind es rund 900, während der Corona-Zeit hätten 286 pausiert.

Schauspiel und Komödie

Nach „Josef und Marie“ zum Auftakt im Schauspielring erzählt das Stück „Lehmann Brothers“ vom Aufstieg und Fall der Investmentbank. Walter Sittler bringt in einer Solorolle Erinnerungen Erich Kästners an seine Kindheit in Dresden im Stück „Als ich ein kleiner Junge war“ szenisch auf die Bühne, es folgt der Klassiker „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ von Thomas Mann.

Im Komödienring kündigt Roland Frank mit „Avanti Avanti“ italienisches Flair an, in der weiblichen Hauptrolle ist Schlagersängerin Stefanie Hertel zu sehen. Bissig werde es dann in „Schwiegermutter und andere Bosheiten“, drunter und drüber ginge es in „Das Brautkleid.“ In „Komplexe Väter“ werden unter anderem Jochen Busse und Hugo Egon Balder auf der Bühne stehen.

Von Hip-Hop bis Oper

„Im Musikalischen Ring erwartet zum Opern-Klassiker ‚Madame Butterfly‘ von Puccini das neue Highlight ‚Queens of Soul‘ die Zuschauer“, so Roland Frank. Neu im Programm ist die in Barcelona gegründete, internationale Tanzcompanie Brodas Bros mit Tanzstilen wie Hip-Hop und Breakdance. Besonders hebt er die gefeierte Revue „Glanz auf dem Vulkan“ hervor, die die goldenen 20er-Jahre wieder aufleben lässt.

Gestaltet von der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz stehen jeweils drei Konzerte in der Reihe Sinfonie, Kammer- und Studiokonzerte auf dem Programm.

Drei Stücke für Kinder

Die Volksbühne kann – unterstützt mit 15.000 Euro Fördergeld – im günstigen Abo für 60 Euro die Aufführungen „Die Feuerzangenbowle“, die neue Produktion „Concerto Scherznetto 2“ und die Komödie „Hexenschuss oder der Bandscheibenvorfall“ auf die Bühne bringen.

Wie die Vorsitzende Angelika Berner-Assfalg mitteilte, musste der Verein mit zurzeit rund 150 Abonnenten leichte Verluste hinnehmen. An einem Strang ziehen Volksbühne und KTS bei Kindervorstellungen, auf dem Programm stehen ab dem 12. Dezember das Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“ und die Stücke „Jim Knopf“ und „Ronja Räubertochter.