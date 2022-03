von Andreas Hühner

Unter dem Motto „Unplugged-Musik pur“ gastierte die A Capella Formation LaLeLu am vergangenen Freitag in der Gems in Singen. Der Name der Band steht eigentlich für ein berühmtes Schlaflied, das Heinz Rühmann bereits 1955 in dem Film „Wenn der Vater mit dem Sohne“ zum Besten gab.

An Schlaf war an diesem Abend aber keinesfalls zu denken. Dafür sorgten die drei Sänger Tobias Hanf, Jan Melzer, Frank Valet und die charmante Sängerin Sanna Nyman. Die Akteure stellten bereits am Anfang ihres Konzerts einen Bezug zu Singen und der Region her, was beim Publikum sehr gut ankam. „

Singen Heißer Rhythmus trifft in der Singener Stadthalle auf Akrobatik Das könnte Sie auch interessieren

Für eine A Capella Gruppe ist es das Beste, was es gibt, in Singen zu singen“, meinte Jan Mälzer. Die Tour der Formation startete in der Elbphilharmonie in Hamburg und nun seien sie endlich in der Aachphilharmonie am Fuße des Hohentwiels gelandet.

Stimmbandakrobaten wagen sich an fast alles heran

Das Repertoire des Ensembles umfasste Kinderlied, Jazz, Pop , Schlager und Opernstücke. Musikalisch gab es fast nichts, an was sich diese professionellen Gesangsartisten nicht heranwagten. Aus „alle meine Entchen“ wurde etwa ein grooviges Jazzlied.

Die Stimmbandakrobatik der vier Akteure war atemberaubend und ging vom tiefen Bass bis zur höchsten Sopranstimme. Sogar der Big-Band Sound von Glenn Miller wurde bei dem Stück „Chattanooga choo choo“ perfekt vokal imitiert und das, ohne ein einziges Blasinstrument zur Hilfe zu nehmen. Selbst an Opernarien von Händel wagte sich das Quartett heran.

Freude über stimmungsvollen Abend, nicht nur beim Publikum

LaLeLu wurde vor 27 Jahren gegründet und gehört zweifelsohne zur Elite der deutschen A Capella Szene. Sie bestreiten rund 120 Veranstaltungen pro Jahr und haben auch in Singen vor fast vollem Haus gesungen.

Das Publikum war begeistert und bedankte sich mit tosendem Applaus für die über zweistündige Darbietung. Auch der Band merkte man deutlich an, wie sehr sie sich freute, vor vollen Rängen zu spielen. Sänger Frank Valet: „Ihr seid unsere Kulturretter, jeder Einzelne von euch.“ Auch Gabi Bauer mit dem Gems-Team wurde in den Dank mit einbezogen.