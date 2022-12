von Rolf Hirt

Süßer die Glocken nie klingen, als zur Weihnachtszeit. Das wissen nicht nur die Senioren in Bohlingen. Zur großen, weihnachtlichen Wiedersehensfeier wurde der Seniorennachmittag im Singener Stadtteil und neben süßem Glockenklang, weihnachtlichen Melodien und Weihnachtsplätzchen gab es auch noch allerlei Neuigkeiten für die Besucher, die nach zweijähriger Pandemiepause endlich wieder in diesem Kreis zusammen kommen durften. Viele Besucher ab 65 Jahren nutzten die Gelegenheit in der Aachtalhalle, um sich im adventlichen Rahmen untereinander auszutauschen und über die Zukunft ihres Dorfes Informationen zu bekommen.

Erfreut zeigten sich die 110 anwesenden Senioren bei der vom Ortschaftsrat ausgerichteten Feier und spendeten dem Klarinettentrio mit Musiklehrerin Antje Stefaniak, die auch für die südwestdeutsche Philharmonie spielt, und den Musikerinnen Clarissa Graf und Alina Weiermann für ihre musikalischen Darbietungen großen Beifall.

Teilnehmer vermissen die jungen Senioren

Das soziale Miteinander nutzten die Senioren redlich aus, denn während der Pandemie wurden diese Zusammenkünfte schmerzlich vermisst. „Vor Corona zählten wir an den monatlichen Rentnertreffen bis zu 75 Teilnehmer, jetzt sind es gerade mal die Hälfte“, sagte Elisabeth Burkhardt und zeigte sich besorgt über die Entwicklung. „Die unter 70-jährigen kommen gar nicht zu den Treffs, bilanzierte die 87-jährige Elisabeth Burkhardt, die seit 22 Jahren die Gemeinschaft in Bohlingen leitet.

„Das ist ein schöner Nachmittag mit interessanten Gesprächen und vielen neuen Informationen“, sagte Rainer Andresen, der erstmals an der Seniorenfeier anwesend war.

Reichliche Infos bekamen die Besucher von den Rednern. Ortsvorsteher Stefan Dunaiski gab einen kleinen Ausblick auf das große Dorfjubiläum im kommenden Jahr 2023. „Bohlingen wird seine 1250-Jahrfeier mit vielen Veranstaltungen über das Jahr würdig feiern, nutzen sie die Gelegenheiten zahlreich zum Besuch“, warb Dunaiski mit Blick auf das Festprogramm, welches beim Neujahrsempfang am 6. Januar 2023 bekanntgegeben werden soll.

Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler sicherte dem Stadtteil zum Jubiläum ein Budget von 50.000 Euro zu. „Im Frühjahr wird zudem die Bohlinger Schlucht am Schienerberg für Spaziergänger wieder instandgesetzt“, informierte er. „Eine große Herausforderung ist es, den Singener Einzelhandel in der Innenstadt zu stärken, kaufen sie deshalb in unserer Stadt und in ihrem Dorf ein“, appellierte OB Bernd Häusler an die Besucher.