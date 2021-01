„Einmal muss Schluss sein“, sagten sich Heinz und Karin Emrich aus Singen. Am 24. Dezember waren sie zum letzten Mal mit einem Backstand auf dem Singener Wochenmarkt vertreten. 42 Jahre lang verkauften sie samstags Backwaren, die Heinz Emrich anfangs als angestellter Bäckermeister in dem jeweiligen Betrieb auch selbst noch gebacken hatte.

Schon als Junge habe er in der Backstube neben seinem Elternhaus reingeschnuppert und ein bisschen geholfen. „Es hat mir Spaß gemacht, ich habe mich für diesen Beruf entschieden und es nie bereut. Man sieht jeden Tag, was man geleistet hat“, sagt Heinz Emrich. Sein Wunsch sei es gewesen, eine eigene Bäckerei zu eröffnen.

Die Reiselust brachte Heinz Emrich nach Singen

Aus Schlesien kam er in den Westen und ging nach seiner Lehre auf Reisen, wie er sagt: „Ich wollte dazulernen und mich selbstständig machen.“ Er habe die Stellen gewechselt und in Abendkursen den Meister gemacht. So kam er von Konstanz über Radolfzell nach Singen, wo er seine spätere Frau kennenlernte und als Bäckermeister eine Stelle bei der damaligen Bäckerei Jäckle antrat.

Da die Kinder noch klein waren, war Karin Emrich gegen eine Selbstständigkeit. Zehn Jahre später hatte sie aber nichts gegen seine Idee, einen Verkaufswagen anzuschaffen, die Produkte von der Firma Jäckle zu beziehen und in eigener Regie auf dem Markt zu verkaufen. Karin Emrich holte die Waren in der Backstube ab und bot sie mit einer Verkäuferin auf dem Markt an.

Stolz auf die selbst hergestellten Produkte

Nach Beendigung seiner Arbeit in der Backstube kam Heinz Emrich dazu, und er sagt stolz: „Bis zu meinem Ruhestand 2001 habe ich Backwaren verkauft, die ich selbst hergestellt hatte.“ Es wurde eine Selbstständigkeit an den Samstagen und es blieb auch dabei, als die Inhaber der Bäckerei wechselten.

„Jetzt reicht es, nach 20 Jahren im Unruhestand gehe ich jetzt in Pension“, sagt Heinz Emrich. Mit 81 Jahren ist er ein Jahr jünger als seine Frau, die mit ihm 42 Jahre lang den Marktstand betrieb. Und in dieser ganzen Zeit habe sie wegen einer Verletzung am Arm nur ein Mal gefehlt. Beide freuen sich, dass sie samstags jetzt ausschlafen können.