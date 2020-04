Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt der Verein Kinderchancen Singen die Ranzen nur an Kinder ab, die eingeschult werden. Über Spendengelder hat der Verein 50 neue hochwertige Schulranzen gekauft, die für einen symbolischen Betrag von 10 oder 15 Euro abgegeben werden. Zu jedem Ranzen gibt es laut Mittelung des Vereins Kinderchancen außerdem einen Sportbeutel, und bei vielen sind entweder ein Mäppchen ohne Inhalt, eine Trinkflasche oder eine Vesperbox dabei.

Verein freut sich über Spenden

Die Familien werden durch die Singener Kindertagesstätten über die Aktion informiert. Sie können sich aber auch direkt beim Verein Kinderchancen melden. Ein guter neuer Ranzen erfülle die Kinder mit Stolz und stärke das Selbstvertrauen zum Schulbeginn, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

Kinderchancen Singen freut sich über Spenden, damit diese Aktion auch im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden kann. Weitere Informationen über den Verein und die Schulranzen-Aktion gibt es im Südstadttreff in der Berliner Straße 8, unter der Telefonnummer (0 77 31) 96 97 05 50 oder im Kinderbüro Kinderchancen/AWO am Heinrich-Weber-Platz 2 in Singen und unter Telefon (0 77 31) 95 80 96.

Spendenkonto des Vereins: Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau, IBAN: DE 1169 4900 0000 3800 3801, „Schulranzen„.