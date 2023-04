Von der Brandruine der Friedenskirche ist nicht mehr viel übrig. Lediglich ein Fundament und kleinere Schuttberge sind auf dem Areal in der Singener Innenstadt noch zu sehen. Unser Bild entstand vor einigen Tagen, als der markanteste Teil der Kirche, der große Turm im vorderen Bereich, noch stand und in den Himmel ragte. Mittlerweile ist auch er dem Abrissbagger zum Opfer gefallen.

Mit schwerem Gerät ist die Friedenskirche, die bei einem Großbrand im März 2022 fast vollständig zerstört wurde, in den vergangenen Wochen Stück für Stück abgetragen worden. Ursprünglich war der Abbruch bereits im Sommer 2022 geplant gewesen. Allerdings haben sich die Arbeiten aufgrund von Personalmangel bei der Abrissfirma und krankheitsbedingten Ausfällen immer weiter verzögert. Die Friedenskirche in der Rielasinger Straße wurde 1993 als Ersatzbau für die zu klein gewordene Friedenskirche in der Rielasinger Straße 1 gebaut.