Die Besucher in der St. Peter und Paul-Kirche wurden wieder auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt. „Advent im Fadenkreuz“ lautet das Motto, zu dem der Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Elisabeth Paul seit vielen Jahren zum Adventsaustakt in die Kirche einlädt.

Schon ab 17.30 Uhr füllte sich die nur mit Kerzen beleuchtete Kirche zusehends und um 18 Uhr begann der Chor die geistliche Andachtsstunde mit dem Lied „Wir sagen Euch an den lieben Advent“. Auch wenn dieses Jahr wieder alles anders ist, sei es wichtig, Licht am Ende des Weges zu finden, beginnt Elisabeth Paul ihre Ansprache. Gerade in dieser schwierigen Zeit, in der manche Menschen auch mit Verlusten zu kämpfen haben, wollte sie die Zuhörer positiv stimmen.

Mit ihren Texten nahm sie die Menschen mit auf eine Reise nach Portugal im September 2020. Nicht ganz so unbeschwert wie vor der Corona-Pandemie sei es zwar gewesen. Dennoch: Die Fotos bringen ein wenig Urlaubsstimmung und Sehnsucht nach Normalität rüber.

Singen Zu viele Kinder trotz Symptomen in der Kita: Elternbeirat ruft Eltern zu mehr Lollitests auf Das könnte Sie auch interessieren

Elisabeth Paul zeigt nicht nur Fotos von Wellenreitern, die den Tanz auf der Welle genießen. Sie erzählt auch von inspirierenden Begegnungen auf der Reise. Auch die Holzstege, die auf dem Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela führen, zeigen, wie wunderbar die Welt ist. Wer sich traut, die Augen zu schließen, kann zu dem Lied „Dust in the wind“ von Kansas (gesungen von Clara Paul) wunderbar abschalten und wird zum Nachdenken angeregt.

Geplant ist ein weiterer Abend mit den gleichen Texten und Liedern am Freitag, 3. Dezember, um 18 Uhr in der Peter und Paul Kirche.