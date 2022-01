Der Auftrag ist klar und präzise: Berufskiller Ralph soll vom Hotelfenster aus einen Kronzeugen liquidieren. Kein Problem für den Profi, der alles perfekt vorbereitet hat. Doch da stolpert ihm das personifizierte Unglück über den Weg: François Pignon, der zufällig im Nachbarzimmer eincheckt.

Regie führt Jean Claude Berutti

Fortan geht in der französischen Komödie „Die Nervensäge“, die am Donnerstag, 20. Januar 2022, ab 20 Uhr unter der Regie von Jean-Claude Berutti in der Stadthalle Singen aufgeführt wird, alles schief. Poignon ist herzensguter Mann, der von seiner Frau verlassen wurde und nun seinem Leben ein Ende setzen will. So nimmt der Wahnsinn seinen Lauf, da das ungleiche Paar ständig in neue Turbulenzen gerät, die aberwitziger nicht sein könnten.

Um Pignon davon abzuhalten, aus dem Fenster zu springen und damit alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, kommt Ralph nicht mehr dazu, seinen mörderischen Auftrag zu erfüllen. Der Killer, ein Vollprofi, der eigentlich nur schwer aus der Fassung zu bringen ist, verliert zusehends die Contenance.

Komisch und rührend zugleich

Francis Veber, bekannt als Drehbuchautor unter anderem von „Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh“, hat laut Pressemitteilung der Stadthalle mit „Die Nervensäge“ eine regelrechte Bilderbuch-Komödie mit allen wichtigen Zutaten erschaffen, schreiend komisch und rührend zugleich. Nach seinem Stück entstand das Drehbuch für „Die Filzlaus“ und später „Buddy Buddy“ mit Walter Matthau und Jack Lemmon.

Die Erstaufführung der deutschen Fassung des Stücks „Die Nervensäge“ von Dieter Hallervorden fand 1971 in der Komödie am Kürfürstendamm statt und wurde seither von vielen Bühnen Deutschlands inszeniert. Francis Veber hat seine Komödie 2005 vollständig überarbeitet. Diese Neufassung lief fast eineinhalb Jahre lang mit Riesenerfolg im Pariser Théâtre de la Porte St. Martin.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Singen, den SÜDKURIER-Geschäftsstellen (in Singen bei Buch Greuter), unter (0800) 999 1 777 oder direkt hier im Internet