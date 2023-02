Im Hegau sammeln mehrere Initiativen für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Und das mit Erfolg: Insgesamt sind bis zum 26. Februar deutlich mehr als 15.000 Euro zusammengekommen. Das Geld wird an Caritas-International überwiesen.

Gemeinsam mit der Stadt Singen möchten der Verein InSi (kurz für Integration in Singen), das Netzwerk „Wir in Singen“, die Gruppierung „Unser buntes Engen“ und der Caritasverband Singen-Hegau auf die Not der Menschen im Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei aufmerksam machen.

Mit im Boot ist auch der Türkische Sportverein Singen-Hegau, der im Rahmen seines Viertelfinalspiels im Rothaus-Pokal am Sonntag auf die Spendenaktion aufmerksam machte. Der Verein spendet seinen Anteil an den Eintrittsgeldern an die Erdbebenopfer. Außerdem hatte die Jugend des Jugendfördereins Singen an diesem Tag einen Verkaufsstand und spendete diese Einnahmen ebenfalls für die Erdbebenopfer.

Schon am Fasnachtssamstag wurde viel Geld gesammelt

Bereits am Fasnachtssamstag hatten die Initiatoren einen Stand auf dem Singener Wochenmarkt gemacht, wo bereits mehr als 1000 Euro zusammen kamen. Eine Woche später sammelten sie dann noch einmal in der Fußgängerzone. „Wir sind glücklich, dass schon am Fasnachtssamstag so ein gutes Ergebnis zustande kam“, so der Vorsitzende von InSi, Bernhard Grunewald. Am Stand waren Aktive von InSi dabei, auch aus Syrien, der Türkei, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, Afghanistan, Iran und Eritrea. Kuchen und Backwaren waren gegen eine Spende angeboten worden.

„Wir schicken das Geld dann an Caritas-International“, sagt Bernhard Grunewald. Diese Organisation habe Partnerorganisationen sowohl in der Türkei wie auch in Syrien und gewährleiste, dass die Spenden dort verwendet werden. „Ich gehe davon aus, dass Spenden dort noch lange Zeit benötigt werden“, sagte der Geschäftsführer des Caritasverbands Singen-Hegau, Wolfgang Heintschel.

Auf folgendes Konto kann weiterhin für die Erdbebenregion in Syrien und der Türkei gespendet werden: Caritasverband Singen-Hegau e.V.; IBAN: DE89 6925 0035 0004 5863 27; Verwendungszweck: „Der Hegau hilft Türkei und Syrien“