Innerhalb weniger Stunden fanden sich zahlreiche Menschen, die diesem Bernhardiner ein Zuhause geben wollten – doch der eigentliche Besitzer sah das offenbar anders. Denn am Mittwoch fanden Tierschützer den großen Rassehund angebunden an einen Pfosten auf dem Parkplatz Nellenburg zwischen dem Kreuz Hegau und Stockach auf der A 98. Der Zustand des Tieres sei katastrophal, berichtet Bernd Metzger als Vorsitzender der Tierrettung Südbaden dem SÜDKURIER. Der Hund sei abgemagert, das Fell in einem katastrophalen Zustand und der Gestank sei kaum auszuhalten gewesen. Dennoch gibt er wenige Tage später Entwarnung: „Im Moment ist der Hund in guten Händen und auf dem Weg der Besserung.“

Noch können Tierschützer nichts zur Zukunft des Hundes sagen

Wer den Bernhardiner ausgesetzt habe, sei noch unklar. Der Hund sei etwa ein Jahr alt und habe einen bosnischen Chip im Ohr. Dieser sei europaweit aber nicht registriert. „Die Ermittlungen laufen“, sagt Bernd Metzger. Das sei ein Grund, weshalb das Tier noch nicht in ein neues Zuhause vermittelt werden könne. Deshalb bitte die Tierrettung, von Angeboten und Anrufen abzusehen: Noch könne man nichts zur Zukunft des Hundes sagen. Aktuell werde er aufgepäppelt, über Weiteres müssten zu gegebener Zeit dann auch Behörden entscheiden.

Radolfzell Brütende Vögel und Wildtiere im Vorgarten: Wie die Tierrettung Südbaden versucht, zwischen Mensch und Natur zu vermitteln Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei war laut Bernd Metzger involviert und habe eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Metzger geht davon aus, dass das Tier mehrere Stunden angebunden war, bevor ein Anrufer die Tierrettung verständigte. „Selbst angebunden hat der Hund sich da sicher nicht.“

Tierrettung Südbaden findet bei Einsätzen nicht nur Hunde

Die Reaktionen auf der Facebook-Seite des Vereins kennen vor allem zwei Richtungen: Mitleid für das Tier und Unverständnis für den Besitzer. „Wie grausam und unverantwortlich können Menschen sein...“, ist nur eine von hunderten Rückmeldungen. Solche Funde würden immer wieder vorkommen, erinnert sich Bernd Metzger: Nicht nur Hunde, sondern auch Katzen, Hasen und Meerschweinchen würden ausgesetzt. Auch Ziegen oder sogar ein Pferd hätten sie schon gefunden.