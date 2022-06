Anis, Fenchel und Kümmel, Salbei, Minze und Kamille sind nur einige der Kräuter und Gewürze, die dem Kräuterlikör Randenfeuer der Most Jäckle Brennerei den aromatisch herben Geschmack verleihen. Diese Spirituose kam auch bei der Prüfungskommission beim Wettbewerb Baden Best Spirits des Verbands Badischer Klein- und Obstbrenner gut an.

Für das Randenfeuer verliehen die Prüfer an Alois Jäckle die Goldmedaille. Als regelmäßiger Teilnehmer des Wettbewerbs schon mehrfach für Edelbrände ausgezeichnet, hatte Jäckle dieses Mal einen Kräuterlikör ins Rennen geschickt.

An die Goldmedaille hatte er nicht gedacht

„Aber dass der gleich wie eine Bombe einschlägt und eine Goldmedaille abräumt, hätte ich nicht gedacht“, sagt Jäckle. In der Brennerei erklärt er den Destillationsprozess. Die Kunst, einen guten Likör zu brennen, liege aber in der Rezeptur, verrät er. Die Kräutermischung stellte schon sein Vater zusammen, er selbst habe das finale Produkt dann verfeinert.

Name ist eine Hommage an den Vater

Auch der Namen Randenfeuer hat einen Bezug zu Alois Jäckle Senior. Der stammte vom Randen und eröffnete 1966 die Brennerei in Singen. Sein Sohn führt die Brennerei in zweiter Generation und ist mit der Herstellung von Most und Bränden quasi aufgewachsen: „Schon als kleiner Junge habe auf den Streuobstwiesen beim Sammeln der Früchte, beim Waschen und Einmaischen und beim Putzen der Fässer geholfen“, erzählt Jäckle.

Von Kindheit an mit dem Metier vertraut, übernahm er nach seiner Ausbildung zum Kaufmann als 25-Jähriger den Betrieb. Es brauche viel Erfahrung, Fachwissen und vor allem einen guten Riecher, um die besten Brände zu kreieren und zur höchsten Qualität noch zu verfeinern. Das könne man erlernen, sagt Alois Jäckle, der seinem Vater auf die Finger schaute und an Schulungen teilnahm.

Ein Gin für den nächsten Wettbewerb

„Wenn man das Endprodukt mit Nase und Zunge prüft, dann merkt man, ob der Geschmack mit mehr Kümmel oder Anis noch aufgewertet werden kann“, erklärt er am Beispiel des Kräuterlikörs Randenfeuer. Für seine Edelbrände hat Jäckle auch eigene Rezepte entwickelt und einen Wacholderschnaps kreiert – seinen Gin 66 will er beim nächsten Wettbewerb ins Rennen schicken.