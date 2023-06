Der Hauch von Stadion: Die Sparkasse Hegau-Bodensee veranstaltet am Samstag, 8. Juli, in ihrer Hauptstelle den Fifa eSport-Cup. Dabei treten Teilnehmer auf dem elektronischen Fußballspielfeld gegeneinander an. Zudem bieten die Veranstalter ein Rahmenprogramm, wie es in einer Pressemitteilung der Sparkasse heißt. Beginn der Veranstaltung ist um 13 Uhr.

Im vergangenen Jahr feiert der eSport-Cup Premiere. Aufgrund des Erfolgs habe sich die Sparkasse dazu entschieden, ihn zu wiederholen. Namhafte e-Sport-Größen wie Simon “Xpazzoo“ Walter, Lukas „Obafemimoebus“ Möbus seien zu Gast. Gespielt wird das bekannte Playstation-Spiel Fifa 23, ein Fußballsimulationsspiel, an dem 32 Teams mit je zwei Spielern teilnehmen können. Als Preise winken Gaming-Stühle, Headsets, Playstation-Guthaben und gebührenfreie Konten. Vereine haben laut Pressemitteilung zudem die Möglichkeit, sich einen von zwei Sonderpreisen im Wert von 250 Euro zu sichern. Neben dem Turnier erwarten die Besucher Vorträge zu Finanzthemen, zu moderne Marketing-Möglichkeiten für Vereine und Einblicke in die Welt des eSports, also des elektronischen Sports. An Stationen geht es rund um die Themen Wertpapiere und Angebote des Geldinstituts. Die Agentur B360 hat den Besuch der eSport-Größen in Singen in die Wege geleitet. Besucher können sich mit diesen an einer Spielstation messen und auch austauschen.

Anmeldungen sind bis 1. Juli 2023 unter über die Internetseite der Sparkasse www.sparkasse-hegau-bodensee.de möglich.