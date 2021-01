von Isabelle Arndt und Matthias Güntert

Gerade einmal die Hälfte unserer Fragen genügt manchen Menschen, die Lösung unseres traditionellen Rückblickrätsels zu vermuten. Einige scheinen sich besonders intensiv mit dem vergangenen Jahr auseinandergesetzt zu haben – oder sind einfach besonders fleißige Zeitungsleser. Doch ob Sie wirklich richtig liegen, erfahren Sie mit dem dritten von vier Teilen dieses Jahresrückblicks zum Mitmachen. Wir haben uns wieder an fünf Ereignisse erinnert, die Singen und den Hegau im vergangenen Jahr geprägt haben. Und dabei geht es auch wieder, aber nicht nur!, um das Coronavirus.

Der Neubau der Gottmadinger Eichendorffschule geht voran. Im November haben die Gemeinderäte auch die letzten Gewerke vergeben. | Bild: Tesche, Sabine

Prestigeobjekt für die Bildung

Die neue Eichendorff-Realschule in Gottmadingen hat schon viele Schlagzeilen gemacht: Erst stiegen die Kosten auf zuletzt knapp unter 30 Millionen Euro, dann machte Corona der Finanz- und zuletzt auch ein wenig der Bauplanung einen Strich durch die Rechnung. Ein Punkt bei dem Neubau macht Bürgermeister Michael Klinger aber zu schaffen. Die richtige Antwort kommt ins Feld 3.

Wo bekommt man nun all die Musiker her? Im Untergeschoss des Neubaus ist extra ein schallisolierter Raum eingerichtet, damit künftig auch Musiker üben können, ohne ihre Mitmenschen zu beschallen. Doch nun steigen die meisten Schüler auf E-Pianos um. (Lösungsbuchstabe R)

Warum gibt es nicht mehr Geld aus Stuttgart? Die Gemeinde plant eine optimale Lernumgebung für ihre Schüler, das sollte laut Klinger auch der Landesregierung Einiges wert sein. Die fördert den Neubau allerdings nur mit zehn Prozent und verweist auf das Normprogramm: Vorgeschrieben sind für ein solches Projekt nur 6000 Quadratmeter, in Gottmadingen entstehen 10.000. (Lösungsbuchstabe T)

Wie können wir die Straße doch noch umbenennen? Ein namenloser Weg kann für eine Gemeinde kaum eine dauerhafte Lösung sein, dabei ist genau das beschlossen: Der Neubau entsteht an der Kreuzung Rielasinger Straße/ Namenloser Weg. Doch heute würde Klinger sich vielleicht etwas mehr Kreativität bei dieser Benennung wünschen. (Lösungsbuchstabe O)

Das Pharmaunternehmen Takeda investiert weiter in den Standort in Singen: Die Arbeiten am 74-Millionen-Euro-Neubau haben bereits im September begonnen. | Bild: Takeda

Investieren mitten in der Pandemie

Nicht kleckern, sondern klotzen: Mitten in der Pandemie hat Das Pharmaunternehmen Takeda in seinen Standort in Singen investiert. Für stolze 74 Millionen Euro soll ein neues Produktionsgebäude an der Robert-Bosch-Straße entstehen. Es ist die zweite große Investition des Unternehmens binnen kurzer Zeit. Doch was soll dort eigentlich produziert werden? Die richtige Antwort kommt ins Feld 13.

Wie sollte es im ersten Corona-Jahr denn anders sein: Takeda hat den Zuschlag der deutschen Regierung bekommen und soll ab 2022 in Singen einen zusätzlichen Impfstoff gegen Corona entwickeln – damit man in Deutschland auf alle Eventualitäten gewappnet ist. (Lösungsbuchstabe T)

In dem neuen Gebäude sollen rund 100 Mitarbeiter an der Produktion eines Dengue-Impfstoffkandidaten arbeiten. (Lösungsbuchstabe S)

Morbus Addison soll von Singen aus der Kampf angesagt werden. Eine Medikament soll den vollständigen Verlust der Nebennierenrinde vergessen machen. (Lösungsbuchstabe R)

Das Jahr startet mit Chaos

Schon ab dem ersten Tag lief etwas schief im Coronajahr 2020. Besser: Es fuhr schief. Die Regiobusse sorgten für viel Ärger, viel Unmut – und auch einige Unfälle. Denn was so vielversprechend geplant war, funktionierte zumindest in den ersten Tagen und Wochen nicht wirklich. Doch was war eigentlich das Problem? Die richtige Antwort kommt ins Feld 17.

Alle Buslinien mussten wegen einer neuen EU-Richtlinie auf Solarenergie umgestellt werden. Weil der Januar aber mit sehr trüben Tagen begann, fehlte den Bussen die Energie und sie konnten nicht richtig fahren. (Lösungsbuchstabe P)

Im Rahmen einer Integrationsmaßnahme wurden besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund als Busfahrer eingesetzt, die jene Fahrgäste mit badischem Dialekt schwer verstehen konnten. Und das sind im Hegau viele, deshalb verzögerte sich der gesamte Fahrtablauf. (Lösungsbuchstabe D)

Ein neues Busunternehmen sollte dem Landkreis eine bessere Infrastruktur bieten. Allerdings waren zum Start weder die bestellten Busse angekommen, noch die Fahrer wirklich auf ihre neuen Routen trainiert. Deshalb mussten viele Eltern ihre Kinder zur Schule fahren. (Lösungsbuchstabe T).

Neubau wird nicht gebaut – erstmal

Ein lang gehegter Wunsch vieler Eltern sollte im Jahr 2021 in Singen in Erfüllung gehen: Die Grundsteinlegung für eine neue Kita in der Nordstadt. Doch daraus wurde nichts, wie der Gemeinderat im Frühjahr beschloss. Die Pläne landen erstmal in der Schublade. Womit wurde das begründet? Die richtige Antwort kommt ins Feld 9.

Aufgrund der Corona-Pandemie fehlt erstmal das Geld, um das Projekt mit geschätzten Kosten von fünf Millionen Euro zu realisieren. (Lösungsbuchstabe N)

In zehn Jahren werden voraussichtlich 100 Kinder weniger einen Kitaplatz brauchen, wie eine neue Hochrechnung ergab. Deshalb spart die Stadt das Geld und investiert lieber in Pflegeheime für ältere Menschen. (Lösungsbuchstabe L)

Ein privater Investor hat direkt neben der geplanten städtischen Kita bereits ein Projekt umgesetzt und verspricht 24-Stunden-Betreuung auch für Kinder, deren Eltern in Schichtdiensten arbeiten. Dagegen kann und will die Stadt nicht konkurrieren. (Lösungsbuchstabe C)

Chaos beim Abstrichzentrum vor dem Singener Krankenhaus: Viele Menschen standen über Stunden in der Schlange. | Bild: Tesche, Sabine

Tage voller Chaos

Das hatten sich die Verantwortlichen anders vorgestellt. An den ersten Tagen des Corona-Abstrichzentrums vor dem Singener Krankenhaus stehen sich die Menschen die Beine in den Bauch. Das Krankenhaus wird von Menschen, die sich testen lassen wollten, überrannt. Ärzte, Krankenschwestern und Personal arbeiten am Limit. Welche Maßnahme wurde getroffen, um die Personalsituation zu entlasten? Die richtige Antwort kommt ins Feld 20.

Zum Teil wurden pensionierte Kollegen reaktiviert, die trotz Risikogruppe ihren Dienst wieder aufgenommen haben. (Lösungsbuchstabe A)

Der Landkreis eröffnete ein zweites Abstrichzentrum in der Singener Stadthalle. Es sollte Druck vom Testzentrum am Krankenhaus nehmen. (Lösungsbuchstabe E)

Langjährige Krankenschwestern, die mehr als 20 Jahre im Beruf tätig waren, wurden dazu aufgerufen, sich in einem Schnellverfahren zum unfallchirurgischen Facharzt weiterzubilden. Sie sollten fortan die kleineren Eingriffe in der Notfallaufnahme selbst vornehmen, damit die Ärzte frei für Corona-Patienten waren. (Lösungsbuchstabe I)