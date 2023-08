„Die größte Krankheit unserer Gesellschaft ist die Einsamkeit“, sagt Iris Eggensberger, Leiterin des Hospiz Horizont. Darum gibt es im Trauerort beim Hospiz jeden Mittwoch von April bis Oktober eine besondere Mittagspause. Menschen, die um jemanden trauern, oder aus einem anderen Grund traurig sind, sind willkommen. Im Garten finden sie ehrenamtliche Begleiter, die einfach da sind und ihnen zuhören.

Aber so einfach ist es dann eben doch nicht. „Der erste Schritt ist der schwerste“, fasst Elisabeth Paul vom Treffpunkt Horizont die Erfahrungen mit der besonderen Mittagspause zusammen. Sie hat den Garten gemeinsam mit Ulrike Traub aufgebaut. Es gehört Mut und Überwindung dazu, wenn jemand sich mit seiner Trauer zeigt und über seine Verluste sprechen will, weiß Paul. „Die Trauernden wissen ja nicht, was sie erwartet, wenn sie zum ersten Mal zum Trauerort gehen.“ Ein Gesprächsangebot unter freiem Himmel, in einem Garten, habe eine ganz eigene Atmosphäre und verringere die Hemmschwelle, diesen Ort zu besuchen. Der Trauerort Horizont lade jeden dazu ein, einfach mal unverbindlich hineinzuschauen.

Man könne dort ein wenig verweilen, am Steinbrunnen sitzen oder sich mit Kreide an der Cortenstahlwand etwas von der Seele schreiben. Besucher können aber auch einfach dem Gezwitscher der Vögel lauschen und für einen kleinen Moment Leichtigkeit spüren. Die Herz-Jesu-Kirchenglocken, die alle 15 Minuten läuten, unterstrichen die besondere Atmosphäre. Es bestehe kein Zwang zum Reden. So umschreibt Elisabeth Paul das Angebot und erläutert: „Man ist hier in der Natur und gleichzeitig mitten in der Stadt.“ Manche Trauernde hätten erst vor ein paar Wochen jemanden verloren. Bei anderen Besuchern sei es schon ein Jahr her. Und dennoch sei jeder froh, jemanden zu finden, mit dem er darüber sprechen kann. „Die Besucher der Mittagspause verabschieden sich ganz oft mit den Worten: Das hat gut getan“, betont Elisabeth Paul. Manchmal träfen sich auch drei bis vier Personen und redeten miteinander als Gruppe im Garten. Elisabeth Paul erinnert dies an einen Urlaub im Süden: Dort plauderten oft Grüppchen von Frauen oder Männern im Schatten eines Baumes. „Die Themen sind die gleichen, die die Menschen beschäftigen, die sie verbinden und Freundschaften entstehen lassen. So auch am Trauerort.“