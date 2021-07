In den vergangenen Jahren gab es bei Kauf- und Mietpreisen für Wohnungen in Singen nur eine Richtung – und zwar steil nach oben. Die Nachfrage ist weiterhin sehr hoch. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. „Der Markt bleibt weiterhin angespannt“, bestätigt Axel Nieburg bei der Bilanzvorstellung für das Jahr 2020. Der Geschäftsführende Vorstand der Baugenossenschaft Hegau berichtet sogar davon, dass die Nachfrage nach Wohneigentum sowie das Preisniveau bei den Mieten während der Pandemie angestiegen seien.

Axel Nieburg, Geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft Hegau, stellte die Jahresbilanz für 2020 vor. | Bild: Matthias Güntert

So stiegen die Kaufpreise deutschlandweit bei Mehrfamilienhäusern um sieben Prozent und das durchschnittliche Mietpreisniveau um 3,4 Prozent. Auch bei der Baugenossenschaft spüre man den anhaltenden Trend. Nieburg rechnet vor: Beim Wohnprojekt Praxedis-Gärten baut die Baugenossenschaft 73 Mietwohnungen. „Wir hatten aber alleine für dieses Projekt mindestens 350 Anfragen“, so Nieburg. Sprich es gibt fünfmal so viele Anfragen als Wohnungen.

Die Mieten in Singen liegen im oberen Drittel

Die Stadt Singen liegt laut Nieburg mit einer durchschnittlichen Miete von 9,90 Euro kalt pro Quadratmeter im Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden am oberen Ende. Spitzenreiter bei den Mieten ist Konstanz mit einem Mietdurchschnitt von 12,90 Euro, gefolgt von Ludwigshafen mit 11,70 Euro. Knapp hinter Singen liegt laut der Studie, die Nieburg zitiert, Radolfzell. Dort kostet eine Miete im Durchschnitt 9,40 Euro.

Dahinter reihen sich Gottmadingen, Rielasingen-Worblingen und Stockach mit je 8,80 Euro ein. Laut Axel Nieburg beträgt die durchschnittliche Miete bei der Baugenossenschaft Hegau 6,29 Euro. Aber auch hier seien sie gestiegen: Im Jahr 2019 betrug sie 6,25 Euro.

Die Praxedis-Gärten

Alleine im Jahr 2020 hat die Baugenossenschaft Hegau für rund elf Millionen Euro gebaut. Eines der größten Vorhaben wird derzeit in der Romeia-Straße mit den Praxedis-Gärten realisiert. Axel Nieburg rechnet damit, dass die Fertigstellung der 73 Mietwohnungen Ende des Jahres erfolgen soll. Mit einer Länge von rund 100 Metern ist das Gebäude das längste in der Geschichte der Hegau.

18,5 Millionen Euro investiert die Baugenossenschaft Hegau in das Bauvorhaben Praxedis-Gärten. | Bild: Tesche, Sabine

In den Praxedis-Gärten sollen laut Nieburg Wohnungen mit Zwei-, Drei- und Vier-Räumen entstehen. Die kleinste Wohnung wird 45 Quadratmeter, die größte 100 Quadratmeter umfassen. Insgesamt investiert die Hegau in das Vorhaben 18,5 Millionen Euro – auf mehrere Jahre verteilt. Der Neubau in den Praxedis-Gärten hat aber auch seinen Preis: Der Mietpreis wird sich dort auf 10,20 Euro belaufen. Damit liegt er knapp vier Euro über dem Mietdurchschnitt der Hegau.

Die Überlinger Höfe

Seit Anfang des Jahres liegt die Baugenehmigung für ein weiteres Vorhaben vor: In der Überlinger Straße in Singen sollen mit dem Bauprojekt „Überlinger Höfe“ 64 neue Mietwohnungen in fünf Gebäuden entstehen. Um Wohnungen kostengünstig zu bauen, setze die Baugenossenschaft Hegau nicht auf eine Reduzierung der Ausstattung, betont Nieburg im Rahmen des Bilanzpressegespräches. Stattdessen werden bei Neubauprojekten die Wohnflächen etwas reduziert. Nieburg rechne mit einer Fertigstellung bis in zwei Jahren. Das Vorhaben soll 18,6 Millionen Euro kosten.

Die Schwarzwald Höfe

Die Mischung macht es bei den Schwarzwald Höfen in der Singener Schauinslandstraße. Neben der Modernisierung der 72 Bestandswohnungen wird die Hegau zum einen die bestehenden Gebäude aufstocken, zum anderen auch einen Anbau realisieren. Damit entstehen 100 neue Mietwohnungen in Singen. „Durch die Innenentwicklung und Aufstockungen im Bestand nutzen wir die Baulandreserven aus und reduzieren den Baulandverbrauch“, sagt Nieburg. Der Kostenpunkt bei den Schwarzwald Höfen liegt laut dem Geschäftsführenden Vorstand bei rund 25 Millionen Euro.

Das Albert-Schweitzer-Quartett

Nicht nur in Singen baut die Baugenossenschaft Hegau in den kommenden Jahren neue Mietwohnungen. Auch in Stockach schreitet ein Vorhaben weiter voran. Im Zuge des Albert-Schweitzer-Quartettes sollen in der Albert-Schweitzer-Straße in Stockach 40 bis 50 neue Mietwohnungen auf zwei bereits bebauten Grundstücken entstehen.

Die Baugenossenschaft investiert dafür nach Angaben von Axel Nieburg etwa 13 Millionen Euro. Vier gleiche Baukörper sollen gebaut werden. Zwei Gebäude sollen laut Vorstellung der Stadt Stockach ausschließlich mit Sozialwohnungen bestückt werden, erklärt Nieburg.

Axel Nieburg: „Alle zusätzlichen Vorgaben müssen von den späteren Bewohnern bezahlt werden.“

Obwohl die Hegau auf ein gutes Jahr 2020 zurückblicken kann, kritisiert Axel Nieburg die aktuelle Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt. Dies hat auch mit den Vorgaben in Sachen Klimaschutz und Mietpreisobergrenze des Landes und Bundes zu tun. Zwar müsse bezahlbarer Wohnraum für die breite Maße weiterhin möglich sein, doch die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit gehe immer weiter auseinander. Dies liege laut Nieburg an den hohen Hürden. „Alle zusätzlichen Vorgaben müssen von den späteren Bewohnern bezahlt werden“, macht er deutlich. Ein Umstand, der für Nieburg auch mit dem Blick die angestrebte Klimaneutralität der Stadt im Jahr 2035 berücksichtigt werden müsse. „Hier gibt es eine Art Zielkonflikt“, so Nieburg.