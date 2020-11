von Rolf Hirt

Täglich fahren und laufen Hunderte von Menschen achtlos an ihnen vorbei – dabei sind Kleindenkmale mit interessanten geschichtlichen Hintergründen verbunden. Auf der Bohlinger Aachbrücke neben dem historischen Gasthaus Sternen zog in diesen Tagen eine Sandsteinfigur in einer Nische die Blicke auf sich: dort war ein Restaurator mit der Sanierung der Figur beschäftigt.

Für die Rechte der Kirche

Das Denkmal ist dem Priester Johannes Nepomuk gewidmet, der sich im 14. Jahrhundert in Prag mit energischem Auftreten für die Rechte der Kirche gegenüber dem König eingesetzt hatte, dadurch zu Tode kam und seitdem als Märtyrer verehrt wird. „Denkmalpflege ist deshalb eine wichtige Aufgabe“, sagt Riccardo Itta, während er mit einem Holzhammer und einem feinen Werkzeug den Schriftzug „Johannes“ am Sockel der Figur erneuert.

Der Steinbildhauer-Meister aus Überlingen hatte von der Stadt Singen den Auftrag erhalten, die vielen schadhaften Stellen der Figur zu sanieren. Dazu wurde bei einem früheren Ortstermin mit dem Landesamt für Denkmalpflege Freiburg ein Konzept erarbeitet, wonach der Sandstein konservierend mit begleitenden restauratorischen Maßnahmen saniert werden sollte.

Zahlreiche Risse und sonstige Schäden

„Die Schadensbildungen waren deutlich zu erkennen“, erklärt Riccardo Itta, zahlreiche Rissbildungen, massive Absandungen am Kruzifix der Figur, am Gewand und an den Füßen seien sichtbar gewesen. Zuerst wurden die Verschmutzungen und die Moose abgebürstet, dann wurden die sandenden Bereiche mit einer Mischung aus Stein- und Quarzmehlen überschlämmt.

Fehlende Attribute wie ein Palmzweig und der Sternenkranz sollen nicht ersetzt werden, auch bleibe die Figur steinsichtig und farblich in unverfälschtem Istzustand erhalten, erklärt Itta. Der Molasse-Sandstein dürfte etwa 100 Jahre alt sein. Er wurde aus Bollinger Sandstein gefertigt. Der fast gleichnamige Ort ist ein Stadtteil von Rapperswil-Jona. In dieser Gegend gibt es heute noch viele aufgelassene Steinbrüche. Der sehr begehrte Sandstein ist härter als andere und verwitterungsbeständig.