Jetzt gilt es kühlen Kopf zu bewahren! Denn man ahnt schon, wie da in den Reihen der Wutbürger über den vermeintlichen Ausverkauf der Demokratie geschimpft wird. Natürlich transportieren die Kiesabbau-Gegner einen Teil der Wahrheit, denn das Votum der Gemeinderäte könnte nicht klarer sein. Unterstützt werden sie von Bürgern verschiedener Couleur: Naturschützer sorgen sich um die Haselmaus, Klinikärzte befürchten Staubbelastungen, dann ist da der Lärm in Nachbarschaft eines Friedhofs und die Zunahme des Schwerlastverkehrs – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das muss berücksichtigt werden, ebenso wie die Änderung eines Regionalplans zu würdigen ist, der seinen Ursprung in vorangegangenen Jahrhundert hat.

Singen Konflikt um den Kiesabbau im Dellenhau landet vor Gericht

Auf der anderen Seite leben gesetzliche Grundlagen in einer stabilen Demokratie von ihrer Verlässlichkeit. Bei der Abwägung hat sich das Landratsamt für den Antrag des Kiesabbau-Unternehmens entschieden, der Gang vors Gericht hätte sich vermutlich aber auch bei einer Ablehnung nicht vermeiden lassen – für diesen Fall wäre wohl Birkenbühl der Kläger. Eine Patt-Situation, in der jeder seine Meinung haben kann und soll. Es ist gut, dass es für solche Fälle Gerichte als zusätzliche Verhandlungsschleife gibt. Sie sind Teil der Demokratie und nicht ihr Ausverkauf.