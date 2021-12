Im Gremium herrschte Uneinigkeit, was eine angemessene Uhrzeit ist. 20 Uhr? 21 Uhr? Oder doch 22 Uhr? Die neue Polizeiverordnung der Stadt Singen sah eigentlich vor, die Öffnungszeiten von öffentlichen Spielplätzen auf 21 Uhr zu begrenzen. Ein Vorschlag, der vor allem bei Stadträtin Isabelle Büren-Brauch (Grüne) gar nicht gut ankam: „Wir wollen eine familien- und kinderfreundliche Stadt sein und schlagen dann vor, Spiel- und Bolzplätze um 21 Uhr zu schließen.“ Stattdessen schlug sie vor, die Uhrzeit auf mindestens 22 Uhr zu verlängern.

Die Meinungen im Gremium gingen auseinander. Stadträtin Silke Stockebrand (SÖS) schlug sich auf die Seite ihrer Ratskollegin. Auch ihr ging der Vorschlag der Verwaltung, die Spielplatzzeit auf 21 Uhr zu begrenzen, zu weit. Unterstützung für eine längere Nutzungszeit für Spiel- und Bolzplätze gab es auch von Stadträtin Regina Brütsch (SPD): „Wir haben eine Realität auch auf unseren Spielplätzen und da geht es eher Richtung 22 Uhr.“ Deshalb schlug sie vor, zwischen Sommer- und Winterzeit zu unterscheiden. Aber sie sprach sich auch dafür aus, die Vorgaben im Anschluss strenger zu kontrollieren. Die Stadt brauche Regeln, wie etwa das Alkoholverbot auf dem Heinrich-Weber-Platz. „Aber wir müssen dann auch in der Lage sein, Verstöße strenger und konsequenter zu ahnden“, sagte sie. Auch Stadträtin Marion Czajor (Neue Linie) appellierte, dass der Lebensraum der Kinder nicht zeitlich eingegrenzt werden solle. „Viele Kinder, gerade die aus der Innenstadt, müssen bis zur Aach laufen, bis sie ihren Freiraum haben“, sagte sie.

Unterschiedliche Meinungen

Ganz anders sah dies der Schlatter Ortsvorsteher Markus Mossbrugger. Ihm ging der Verwaltungsvorschlag nicht weit genug. Stattdessen sprach er sich für eine zeitliche Obergrenze bis 20 Uhr aus. Dabei spielte er auf erhebliche Beschwerden wegen Lärm im Singener Stadtteil Schlatt unter Krähen an. Oberbürgermeister Bernd Häusler gab sich ebenfalls kritisch: „Ich bin vielleicht zu alt für dieses Thema, aber es gilt dabei schon zu beachten, dass Kinder um 21 Uhr eigentlich daheim sein sollten.“ Zudem erklärte er, dass manche Bürger froh wären, wenn sie um 22 Uhr ihre Ruhe hätten. Auf den Wunsch, dass der Kommunale Ordnungsdienst die vorgegeben Regeln kontrolliere, entgegnete OB Häusler, dass die Kapazität gerade in den Randzeiten und am Wochenende nicht ausreiche.

Am Ende der Ratssitzung hieß es dann: Schluss um 21 Uhr. Denn das Gremium sprach sich mit 17 Ja-Stimmen, bei zwölf Gegenstimmen und einer Enthaltung, für die neue Polizeiverordnung aus.