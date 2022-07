Die Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums der Singener Robert-Gerwig-Schule schielen nach vielen Jahren Schulbesuch nun Richtung Freiheit: „Abi Looking for freedom!“ lautete das Motto der Abschlussklassen frei nach einem großen Hit David Hasselhoffs zur Wendezeit der späten 80er-Jahre.

Ganz nach diesem Motto der diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten wurde jetzt der Schulabschluss gefeiert, wie es in einer Pressemitteilung der Singener Berufsschule heißt. Insgesamt 94 Absolventen hätten in der feierlich geschmückten Mensa der Schule verabschiedet werden können.

Enge Beziehung zwischen Lehrern und Schülern

Die enge Beziehung der Lehrerteams zu ihren Schülern habe sich dabei ein weiteres Mal bei der Abschlussfeier gezeigt, die, wie seit Beginn der Corona-Pandemie üblich, klassenweise erfolgt ist. Die Schülerinnen und Schüler hätten dabei mit ihren Lehrkräften die Möglichkeit gehabt, in besonders persönlicher Atmosphäre die drei Jahre bis zum Abitur Revue passieren zu lassen – drei Jahre, die vor allem durch Corona geprägt waren.

Die Fachpreisträger Franziska Riello (BWL/VWL), Tirian Gerbitz (Informatik), Philippe Westenfelder (Wirtschaftsinformatik), Alessia Cavallaro, Dominik Stich (Mathe), Silas Knoll (Finanzmanagement), Caitlin Botzenhart und Emilia Kiss (Englisch), Svenja Hoffmann und Emilia Kiss (Global Studies), Alessia Cavallaro und Vivien Fiumefreddo de Macedo (Italienisch), Gonçalo Fonseca Correira, Franziska Riello und Leandro Serratore Lepe (Spanisch), Riejana Duttle und Maximilian Mittermayer (Geschichte/GGK), Lina Vögele (Musik), Tim Hilbert (Literatur), Silas Knoll und Kevin Weibert (Sport), Svenja Hoffmann (Soziales Engagement), Svenja Hoffmann und Janine Peters (SMV).

„Abi Looking for freedom – die coronabedingte Schulzeit ist vorbei!“, durften die Absolventen jubeln. Die Schülerinnen und Schüler hätten – wie es in der Pressemitteilung der Schule heißt – ihren besonderen Dank an die Lehrkräfte mit vielen persönlichen Geschenken zum Ausdruck gebracht: Ihr Dank galt nicht nur der intensiven Betreuung im Homeschooling durch die gute digitale Ausstattung der Schule, sondern auch den immer offenen Ohren und die großen Motivationskünste der Lehrkräfte in dieser durch Lockdowns geprägten Zeit.

Richtige Prioritäten im Leben setzen

Jetzt seien sie da – die Freiheit und der Aufbruch in eine neue Zeit, so Schulleiterin Karin Schoch-Kugler in ihrer Rede zur Zeugnisausgabe. Sie ermutigte die Abiturientinnen und Abiturienten, mit dem Schlüssel, den sie jetzt in der Hand halten, die für sie passenden Türen zu öffnen und die richtigen Prioritäten im Leben zu setzen. Zu diesem Thema hatten sich auch die Schüler selbst Gedanken gemacht: „Hört auf euer Herz und eure Leidenschaft und nicht auf andere“, bekräftigte Schulsprecherin Svenja Hoffmann in ihrer Rede.

Für herausragende Leistungen konnten die beiden Abteilungsleiter Marcus Willneff und Martina Wolke viele Preise übergeben (siehe Info-Element). Besonders freuen konnten sich Alessia Cavallaro und Franziska Riello über einen Traumschnitt von 1,1. Insgesamt war der Notendurchschnitt in diesem Jahr bei 2,4.

Bei angenehmen Sommertemperaturen und der genussreichen Bewirtung der Jahrgangsstufe 1 ließen die Abiturientinnen und Abiturienten mit ihren Familien und Freunden den Nachmittag im schönen Innenhof der Robert-Gerwig-Schule ausklingen.

Zwei Mal Abi-Schnitt 1,1

Für zehn Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums gab es zum Abi 2022 einen Preis aufgrund ihres sehr guten Notendurchschnittes: Den haben Alessia Cavallaro, Marie Espinosa, Tirian Gerbitz, Svenja Hoffmann, Luisa Homburger, Emilia Kiss, Silas Knoll, Maximilian Mittermayer, Franziska Riello und Lina Vögele erhalten. Neben dem Förderverein der Robert-Gerwig-Schule hätten auch mehrere Partner der Schule die Preisvergabe an erfolgreiche Absolventen unterstützt, heißt es in der Pressemitteilung der Schule.