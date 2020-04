von Steffen Mierisch

In Kiew ist es schon nach 22 Uhr, als Andrej Kurkow eine kurze Nachricht sendet. Er sei jetzt zuhause angekommen und bereit, über sein Buch zu sprechen. Mit rieselnden Bildstörungen und schepperndem Ton trifft sein Video aus der ukrainischen Hauptstadt ein. Obwohl dort eigentlich Frieden herrscht, rufen die Umstände des Gesprächs in Erinnerung, dass im Osten des Landes seit 2014 gekämpft wird. Eine Frontlinie teilt das Land – allen Waffenstillständen zum Trotz – mit Gräben und Granaten.

Konnte nicht zur „Erzählzeit ohne Grenzen“ in den Hegau kommen: Der Autor Andrej Kurkow. | Bild: Jens Kalaene

Kurkow kennt das Land wie kaum ein anderer und ist vor allem einer, der es auch erklären kann. Seinen neuesten Roman „Graue Bienen“ widmet er der Frontlinie. Der Trennlinie zwischen Ost und West, wenn auch nicht unbedingt den Schützengräben.

Monarchie gegen Anarchie

„Ich glaube bis heute verstehen die Leute im Donbass nicht, dass es um einen Krieg zwischen zwei Mentalitäten geht und um die Zukunft. Die russische kollektive Mentalität, die hat etwas mit Monarchie und einer strengen Hand zu tun“, erklärt er. „Und die ukrainische anarchische Mentalität, die ist egoistisch, individualistisch und mehr europäisch.“

Nachdem sich die geographische Grenze zwischen den Mentalitäten in der Vergangenheit immer weiter nach Osten auf die russische Grenze zuschob, bricht der Krieg nun mit jeder Kontinuität, wirbelt die Probleme und Prioritäten der Menschen durcheinander.

Schriftsteller im Krisengebiet

Ganz gezielt hat Kurkow die Bevölkerung quer durch die Ukraine beobachtet. Mit Schriftsteller-Kollegen organisierte er Reisen und Diskussionen. „Wir wollten einfach die Leute hören, was sind ihre Probleme, was denken sie über die Zeit und das Leben?“, sagt Kurkow. Dreimal führten ihn seine Reisen ins Kriegsgebiet und zeigten ihm trotz aller ideologischen Gräben eine Bevölkerung, die vor allem eines immer mehr wird: kriegsmüde.

Die Regierung in Kiew und prorussische Separatisten tauschen am 16. April Gefangene aus. | Bild: Uncredited

Wer aufbricht in die friedlichen Teile, den lässt der Krieg auch dort nicht unbedingt los. Viele kehren nach kurzer Zeit zurück. „Sie konnten kein neues Leben anfangen außerhalb ihrer Stadt, ihrem Dorf und ihrer Region. Ich denke das liegt auch an diesen unterschiedlichen Mentalitäten. Außerdem denken sie wegen des Krieges, dass jemand schuld haben muss an ihrer Situation.“

Ansonsten sind da nur die Bienen...

Der Autor Kurkow – im Gegensatz zum Erklärer Kurkow – wirft den Leser hinein in die Sicht eines einfachen Bewohners. Sergejitsch ist einer von nur zwei verbliebenen Bewohnern eines Dorfes zwischen den Frontlinien. Das Kampfgeschehen fliegt über ihre Köpfe hinweg und verirrt sich nur selten als Querschläger in die verlassene Siedlung. Ansonsten sind da nur die Bienen, Sergejitschs Lebenselixier, und Paschka, sein einziger Nachbar.

Sehen kann er beide Frontlinien nicht, weder die wo die Geschosse herkommen noch die der Mentalitäten, die den Hass erzeugt. „Er denkt nicht über Politik nach, sondern reagiert auf das, was zu ihm kommt und sein Leben beeinflusst. Beide Seiten kämpfen um etwas, das er nicht kennt. Deshalb denkt er, sie würden das sowieso nicht in seinem Dorf finden“, so Kurkow.

Der Beginn eines Roadmovie

Nur seinen Bienen zuliebe bricht Sergejitsch in einer Art Roadmovie auf, quer durch die Ostukraine. Paschka seinen Feind und Freund mangels Alternativen lässt er zurück. Er begegnet den Schlangen an den Checkpoints, dem geregelten Kleinstadtleben hinter der Front, den marginalisierten Minderheiten wie den Krimtartaren und der Härte des russischen Staates.

Die Reise bietet dem Leser etwas, das dem Protagonisten versagt bleibt: Einen Erklärungsansatz für den fremden Konflikt und vielleicht auch irgendwie für die Fremdheit des Land.

Sergejitsch kapituliert nicht vor den großen Fragen seines Landes, er stellt sie erst gar nicht – nicht den Menschen, die seinen Weg kreuzen und schon gar nicht sich selbst. „Er konstruiert die Welt aus kleinen und einfachen Details, um sie zu verstehen. Er braucht keine Politologen oder Ideen, das passt nicht in seine Welt.“

Wie durch Insektenaugen sieht der fürsorgliche Imker stets die Fragmente des Krieges, aber sein Bild setzt sich nie zusammen. Seine Welt kann klein sein, aber er muss sie verstehen, findet sein Schöpfer, der von seinem Charakter spricht wie von einem guten Bekannten.

Zurück zu den Granaten

So fühlt Sergejitsch schlussendlich nur die Fremdheit und kehrt wie viele seiner Landsleute zurück in seine kleine Welt unter den Granaten. Ein Ort dem überall sonst wenig Beachtung geschenkt wird. „Wenn ich heute erzähle, was im Donbass los ist, dann erwachen die Leute plötzlich und fragen, ob der Krieg dort noch weitergeht. Sie dachten, er sei schon vorbei“, berichtet Kurkow von seinen Reisen. Er erzählt das ohne Bitterkeit, aber doch mit dem Wunsch die Menschen aufmerksam zu machen.

Bild: Sergey Dolzhenko

Im Rückblick den Konflikt zu schildern, dazu wollte er eigentlich einen Roman schreiben, aber erst zehn Jahre nach dem Ende des Krieges. Nun schildert er doch den fortlaufenden Konflikt. „Ukrainische Kultur und Politik kommen jetzt immer zusammen“, schildert er die aufgeladene Situation. Gerade um die vielen Schichten der eigentlich politischen Auseinandersetzung verständlich zu machen, hält er die Literatur, insbesondere den Roman, für das geeignete Mittel. Warum?

Charaktere bleiben

Die Schicksale werden darin zu mehr als bloßen Fakten. „Wir erinnern uns besser an den Teil der Geschichte, der nicht von Historikern, sondern von Schriftstellern beschrieben wurde. Deren Charaktere bleiben im Gedächtnis“, findet er. Für ihn sei beispielsweise der Erste Weltkrieg dank der Romane eine lebendige Epoche.

Um das Leben auf dem Donbass in seiner Einfachheit zwischen Kargheit und Bescheidenheit einzufangen, wählte Kurkow im russischen Original einen besonderen Stil, der auch in die deutsche Übersetzung durchschlägt.“ „Ich hatte einen etwas altmodischen Sprachstil gewählt. Es soll klingen wie alte Balladen oder mündliche Erzählungen. In diesem Stil und in diesem Rhythmus kann man der Geschichte auch zuhören als eine sehr, sehr alte Geschichte. Obwohl sie eigentlich sehr modern ist“, erläutert der Autor.

Weil die Geschichte eben irgendwie auch in jedem Krieg spielen könnte: „In jedem Krieg gibt es Menschen, die gar nicht verstehen, worum es geht, sich aber mitten darin befinden.“

Chance und Verbot

„Ich hoffe, dass auch künftige Leser die Geschichte der Ukraine mehr durch Romane verstehen als durch Bücher, in denen nur Namen, Daten und Generäle stehen“. Mit der deutschsprachigen Übersetzung von „Graue Bienen“ haben Leser die Möglichkeit, einen Blick in die Ostukraine zu werfen – in Russland dagegen ist das Buch verboten.