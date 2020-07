Was haben Joseph Victor von Scheffel und Hadumoth mit Singen zu tun? In der Innenstadt geben seit Mitte Juli Ergänzungsschilder Auskunft über „berühmte Töchter und Söhne“ der Stadt Singen. Das Stadtarchiv startet damit ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Abteilung Straßenbau, um auf unkomplizierte Art bei Singener Bürgern und Touristen Interesse für die Stadtgeschichte zu wecken.

In der Innenstadt sind laut Mitteilung des Stadtarchivs neun Straßen und Plätze nach Personen der Stadtgeschichte benannt, so beispielsweise die Erzbergerstraße oder der Praxedisplatz. Auf den neuen Ergänzungsschildern sind Hintergrundinformationen zu den Persönlichkeiten wie Geburts- und Sterbedatum, Beruf sowie Bedeutung der Person für die Stadtgeschichte aufgeführt.

Ein schneller Überblick

„So kann sich jeder, der hier lebt oder unsere Stadt besucht, einen schnellen Überblick über wichtige Persönlichkeiten der Stadtgeschichte verschaffen“, erklärt die Singener Stadtarchivarin Britta Panzer. „Mehr Informationen finden sich beispielsweise in den Singener Jahrbüchern oder in den Beständen des Stadtarchivs,“ so die Stadtarchivarin weiter. Auch in den Stadtteilen sollen in den nächsten Jahren Ergänzungsschilder angebracht werden.

Mit Joseph Victor Scheffel (1826-1886) sei Singen durch den Roman „Ekkehard“ eng verbunden. Bereits 1879 wurde die damals wichtigste Handels- und Einkaufsstraße nach dem Schriftsteller benannt und ihm damit ein bleibendes Denkmal im Stadtbild gesetzt, erläutert Britta Panzer.

Figuren aus dem Roman „Ekkehard“

Einige Straßen in der Innenstadt tragen daher auch die Namen von Figuren aus „Ekkehard“ – darunter das Mädchen Hadumoth. Aber auch Personen der Zeitgeschichte haben durch Straßenbenennungen eine dauerhafte Würdigung erfahren, so beispielsweise Heinrich Weber (1885-1944), der im Dritten Reich Widerstand leistete, oder Stadtpfarrer August Ruf (1869-1944), der Verfolgten zur Flucht verhalf. Weitergehende Informationen finden sich in der Personendokumentation des Stadtarchivs, in verschiedenen Nachlässen und den Singener Jahrbüchern.