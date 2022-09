Der Sommer geht zu Ende und für das Singener Theater „Die Färbe“ bedeutet dies, dass die Eröffnung der neuen Spielzeit bereits vor der Tür steht. „Wir starten wieder mit unserem Theaterfest am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr in der Färbe“, kündigt Theaterintendantin Cornelia Hentschel in einer Pressemitteilung an.

Einlass ist ab 10 Uhr, begrüßt werden die Gäste von Veronika Netzhammer, der Vorsitzenden des Fördervereins. Musikalisch werde der Vormittag durch die Dieter-Rühland-Band gestaltet. Vorgestellt würden dann auch das neue Ensemble mit dem neuen Spielplan sowie die weiteren geplanten Vorstellungen.

Singen Auf einmal war die Bühne dunkel: SÜDKURIER-Gewinner erleben Generalprobe mit Überraschungen Das könnte Sie auch interessieren

Im Ausblick auf die Septemberveranstaltungen, für die bereits Karten reserviert werden können, kündigt Hentschel ein neuerliches Gastspiel des Soloprotagonisten Volker Ranisch an. Mit dem Stück „Schätzchen, streit‘ mit mir“ erzählt er eine Liebesgeschichte in Briefen am Freitag, 16. September, ab 20.30 Uhr im Kneipentheater an der Schlachthausstraße.

„Der aus Chemnitz stammende Schauspieler eroberte bereits Anfang des Jahres schnell eine Fangemeinde und wird nun sein neues Programm präsentieren“, so Hentschel. Mit der Komödie „Mona Lisa ohne Rahmen“ von Thomas Rau kehrt am Freitag, 23., und Samstag, 24. September, jeweils um 20.30 Uhr, das Schweizer Duo Dina Roos und Michel Wyss auf die Färbe-Bühne zurück. Mit diesem Stück hätten sie bereits vor drei Jahren in der Färbe brilliert, jede geplante Wiederholung sei jedoch durch Corona vereitelt worden. „Lassen Sie es sich nicht entgehen!“, empfiehlt Cornelia Hentschel in der Presseankündigung zum Saisonauftakt.

Singen Erzählstück „Eisblumen“: Über den Traum vom Aussteigen und die Sehnsucht nach Selbstbestimmung Das könnte Sie auch interessieren

Der Eintritt zum Theaterfest ist kostenfrei, eine Platzreservierung über das Theaterbüro jedoch notwendig. Auch zu den Gastspielen können Karten wieder telefonisch vorbestellt werden unter Telefon (0 77 31) 6 46 46, immer von Montag bis Freitag, 10 bis 14 Uhr, oder per E-Mail an: diefaerbe@t-online.de Eine Reservierung über die Homepage www.diefaerbe.de ist ebenfalls möglich. Das Theater-Restaurant ist vor jeder Vorstellung ab 18.30 Uhr geöffnet.