Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen: Wer ist „Mackefisch“?

Lucie: Ok, also: Mackefisch, das sind Peter Fischer und ich, Lucie Mackert. Wir sind nicht nur privat seit vielen Jahren ein Paar, sondern stehen auch als Künstler gemeinsam auf der Bühne und performen als eine Art Miniband mit vielen Instrumenten – mehr, als man eigentlich zu zweit spielen kann. Dazu singen wir beide. Außerdem spielen die Texte bei uns eine große Rolle. Dadurch ist Mackefisch quasi eine Mischung aus Konzert, Comedy, Kabarett und Poesie.

Gerade Ihr neues Programm „Harmoniedergang“ ist sehr gesellschaftskritisch. Wie machen Sie auf brisante Themen aufmerksam und das sehr unterhaltsam und lustig?

Peter: Das stimmt. Uns ist es einerseits wichtig, Probleme, die uns und andere derzeit beschäftigen, auch anzusprechen. Andererseits wollen wir natürlich unterhalten. Wir sind halt auch einfach gerne albern. Man kann letztendlich erstaunlich vieles mit Humor sehen, ohne deshalb Ernsthaftes ins Lächerliche zu ziehen. Und das Leben ist eben mal lustig, mal nicht – das findet sich dann auch beides in einem Mackefisch-Konzert wieder.

Sie bezeichnen ihren Stil als „Liederpoetrykabarettwahnsinn“. Wie erarbeiten Sie Ihre Texte?

Peter: Besonders anfangs haben Lucie und ich Lieder jeweils alleine geschrieben und danach musikalisch gemeinsam arrangiert. Mittlerweile schreiben wir immer öfter direkt zusammen. Aber nach außen hin treten wir sowieso als eine Einheit auf.

Lucie, Sie sind auch Schauspielerin.

Lucie: Ja, ich habe nach dem Abitur Schauspiel studiert und an vielen Theatern überall in Deutschland gespielt. Momentan konzentriere ich mich aber vor allem auf Mackefisch.

Sie nutzen beide auch die Musik als Stilmittel, wenn sie auf einmal in den Walzertakt wechselt, oder von Dur auf Moll.

Peter: Das stimmt, Musik kann eine Performance auch noch mal super unterstützen – oder extra einen spannenden Gegensatz zu ihr bilden.

Wie kommt es zu den Themenideen für die Bühnenprogramme?

Peter: Man schnappt im Alltag etwas auf, oder wird auf einen Gedanken gebracht, und dann hat man hoffentlich gerade Zeit, alles stehen und liegenzulassen und den Rest vom Text drumherum zu schreiben – sonst geht die Idee schnell wieder flöten.

Lucie: Dann gibt es auch Themen, die einen schon lange beschäftigen und darauf warten, dass es irgendwann einen Anlass gibt, der dazu führt, dass sie ihr eigenes Lied bekommen. So ist zum Beispiel unser Lied „Generationengerechtigkeit“ entstanden. Das Thema Klimakrise und Generationenkonflikt hat uns schon lange privat beschäftigt und dann gab es die Einladung vom Unterhaus Mainz, ein Lied für den Wettbewerb „Funny for Future“ zu schreiben. Selbst wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, ausgerechnet das Thema Klimakrise mit Humor anzugehen, da es uns viel zu wichtig ist. Am Ende haben wir es aber hinbekommen, ein Lied zu schreiben, das wirklich lustig ist, ohne den Ernst der Lage aus den Augen zu verlieren oder sich über Klimaaktivisten lustig zu machen. Das Lied hat sogar den Jurypreis bekommen! Unsere Lieder geben uns die Möglichkeit, leichter mit Dingen, die uns bewegen, klarzukommen – und wir denken, dass das unserem Publikum auch so geht.

Auffallend ist Ihre große Musikalität und die vielen Instrumente, die Sie spielen. Sie haben sogar Upcycling-Trommeln mit auf der Bühne. Wie kamen Sie darauf?

Lucie: Wir sind viel unterwegs und reisen so gut wie immer mit dem Zug. Ein Schlagzeug oder Cajón können wir nicht mitnehmen, weil es so sperrig ist. Also haben wir aus alten 50er-Jahre-Holzkoffern, Rasseln, Hundespielzeug und Alltagsgegenständen ein ganz eigenes Koffer-Trommel-Schlagzeug gebaut. Der Vorteil ist, dass wir diese Koffertrommeln eben auch als Koffer benutzen können, indem wir die kleineren Instrumente da hineinpacken.

Vorbildlich und gleichzeitig mutig, dass Sie mit dem ganzen Gepäck mit der Bahn zu den Auftritten reisen.

Peter: Ja, das sind fast 80 Kilogramm Gepäck, das so verstaut werden muss, dass man es mit vier Händen schieben, ziehen oder schleppen kann. Wir haben die Koffer auf Shopping-Trolleys mit guten Rädern montiert, dennoch ist der Transport in überfüllten Zügen oft grenzwertig. Wir reservieren schon gar keine Plätze vorab, weil wir mit dem ganzen Zeug manchmal gar nicht bis zu dem Sitzplatz vordringen können. Viele Fahrten haben wir deshalb auch schon auf dem Gang des Zuges verbracht. Aber wir finden es trotzdem angenehmer, mit der Bahn zu reisen, als mit dem Auto. Es ist umweltfreundlicher und außerdem können wir so die Reisezeit im Idealfall als Bürozeit nutzen.

Am 9. August kommen Sie mit „Harmoniedergang“ in die Gems. Warum sollen die Besucher kommen?

Peter: Kommt vorbei, es lohnt sich! Erfahrungsgemäß gehen die Leute nach unserem Programm beschwingt und bestärkt, aber nicht geistig unterfordert nach Hause.