Das Jahr 2021 stand in Singen ganz im Zeichen von Corona. Die Hohentwielstadt hatte das Glück, dass die Stadthalle von Januar bis Ende September als Kreisimpfzentrum fungierte.

Das habe den Verlust des Eigenbetriebs Kultur und Tourismus gesenkt, so Oberbürgermeister Bernd Häusler im Gespräch mit dem SÜDKURIER. In diesen neun Monaten seien in Singen über 126.000 Menschen geimpft worden.

OB-Wahl: Für den OB war 2021 das Jahr seiner ersten Wiederwahl. Am 11. Juli wurde er mit 88,49 Prozent und 7826 Stimmen bei einer relativ geringen Wahlbeteiligung von rund 25 Prozent in eine zweite Amtszeit gewählt. Vor allem in punkto Wohnen und Umwelt möchte Häusler die Stadt in den nächsten nun knapp acht Jahren nach vorn bringen.

Für den OB war 2021 das Jahr seiner ersten Wiederwahl. Am 11. Juli wurde er mit 88,49 Prozent und 7826 Stimmen bei einer relativ geringen Wahlbeteiligung von rund 25 Prozent in eine zweite Amtszeit gewählt. Vor allem in punkto Wohnen und Umwelt möchte Häusler die Stadt in den nächsten nun knapp acht Jahren nach vorn bringen. Klimaschutz: Schon 2021 gehörte Singen zu den Vorreitern in Sachen Klimaschutz. Durch das Ausrufen des sogenannten „Bee-Deals“ (Bienenpakt) wurde viele kleine Projekte angestoßen oder durchgeführt.

Anfang November wurde die Stadt für das Mehrweg-Pfandsystem beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune“ in Berlin ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro soll unter anderem für die Anschaffung von zwei Pfandautomaten, die in der Stadt stehen werden, verwendet werden.

Die Klimaschutzmanagerin Johanna Volz und Oberbürgermeister Bernd Häusler hatten das neue System Ende März erstmals präsentiert. Inzwischen nehmen über 15 Anbieter an dem Mehrweg-Pfandsystem teil. Von April bis Oktober nahm Singen außerdem an einem Pilotprojekt mit Lastenrädern teil.

Die Klimaschutzmanagerin Johanna Volz und Oberbürgermeister Bernd Häusler präsentieren im Sommer das neue Mehrwegbecher-Pfandsystem sowie die Lastenräder. Dafür gab es im Herbst einen Preis beim Bundeswettbewerb „Klimaaktvie Kommune“. Archivbild: Susanne Gehrmann-Röhm

In diesem Zeitraum wurden die 15 Lastenräder, die an fünf Standorten parkten, rund 1000-mal ausgeliehen, so die Bilanz von Anita Benassi vom Modellprojekt TINK (Transportinitiative nachhaltiger Kommunen). Beim Thema Verkehr möchte OB Häusler mehr Menschen dazu bewegen, anstatt das Auto zu nehmen, aufs Rad umzusteigen oder kürzere Strecken zu Fuß zu gehen.

Wohnen: Im Bereich Wohnen wurden 2021 einige Projekte, wie die Praxedisgärten der Baugenossenschaft Hegau oder der Komplex des Siedlungswerks an der Friedenslinde bezugsfertig.

Die Baugenossenschaft Oberzellerhau baut zurzeit in der Karl-Schneider-Straße 71 Mietwohnungen sowie weitere rund 100 Wohnungen an der Wehrstraße. Die Baugenossenschaft Hegau baut bei einer Innenentwicklung der Überlinger Straße 67 zusätzliche Mietwohnungen.

Jugend: Die Stadt hat seit dem Sommer wieder ein Jugendkomitee. Die jungen Leute möchten sich im Bereich der Skateranlage im Münchried engagieren, wo unter anderem ein Pumptrack für Mountainbiker entstehen soll.

Die Stadt hat seit dem Sommer wieder ein Jugendkomitee. Die jungen Leute möchten sich im Bereich der Skateranlage im Münchried engagieren, wo unter anderem ein Pumptrack für Mountainbiker entstehen soll. Kultur: Der Kulturbereich kam im Sommer nach dem langen Lockdown langsam wieder in Schwung. So konnte eine Erzählzeit nach Corona-Regeln durchgeführt werden. Auch das Kulturzentrum Gems konnte sein Open-Air-Programm mit Kooperationspartnern über drei Monate anbieten. In der Fußgängerzone waren an Samstagen Aktionen mit Musik geboten, um die Innenstadt wieder zu beleben.

Der Kulturbereich kam im Sommer nach dem langen Lockdown langsam wieder in Schwung. So konnte eine Erzählzeit nach Corona-Regeln durchgeführt werden. Auch das Kulturzentrum Gems konnte sein Open-Air-Programm mit Kooperationspartnern über drei Monate anbieten. In der Fußgängerzone waren an Samstagen Aktionen mit Musik geboten, um die Innenstadt wieder zu beleben. Energie: Kurz vor Jahresende hat der Gemeinderat beschlossen, die Mehrheit der Strom- und Gasleitungen zurückzukaufen. Bei diesem Schritt gehe es auch darum, mehr Einfluss auf die Energiewende und die Reduzierung von CO2 zu bekommen, so Häusler.

Kurz vor Jahresende hat der Gemeinderat beschlossen, die Mehrheit der Strom- und Gasleitungen zurückzukaufen. Bei diesem Schritt gehe es auch darum, mehr Einfluss auf die Energiewende und die Reduzierung von CO2 zu bekommen, so Häusler. Scheffelhalle: Ebenfalls kurz vor Jahresende freuten sich viele Singener Bürger über den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, die Schritte für den Wiederaufbau der Scheffelhalle in die Wege zu leiten.