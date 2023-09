Frau Merklin, worum geht es in ihrem Buch „Teresas Reise zu sich selbst“?

Das Buch ist ein spirituelles Buch, bei dem es um die Frau Teresa geht. Eines Tages sitzt sie in einem Bus, mit einer Kastanie in der Hand, die ihr ein Mädchen geschenkt hat. Sie versinkt in den Anblick der Kastanie und ist plötzlich in einer anderen Welt, einer anderen Sphäre. Dort trifft sie auf Angelo, der sie als spiritueller Begleiter das Sterben lehren will, doch in Wahrheit geht es eigentlich darum, das eigene Leben wirklich zu leben. Im Verlauf der Geschichte gibt Angelo Teresa den Rat, eine Liste mit Dingen zu schreiben, die sie in ihrem Leben noch machen will. Ihr erster Gedanke ist eine Reise in die Wüste. Als sie sich dann in die Wüste begibt, kommt sie dort dem Tod sehr nahe und sieht schließlich das Leben mit anderen Augen.

Wie kam es zu diesem Buch?

Das Buch ist in der Rohform über mehrere Jahre hinweg entstanden, zwischen 2006 bis 2013. Im Jahr 2007 fand auch die Trennung von meinem Mann statt, welche bei mir viele Fragen aufgeworfen hat. Dann fing ich an zu schreiben, tippte Fragen in meinem Laptop ein, und die Antworten kamen dann einfach immer wieder zu mir. Nach einigen Jahren hatte ich so viel Material, dass ich es schade gefunden hätte, nichts daraus zu machen. Dann habe ich irgendwann gedacht, dass ich das gerne als Buchform herausbringen möchte. So habe ich eine Geschichte um diesen Aufschrieb geformt. Daraus ist schließlich Teresas Reise zu sich selbst entstanden. Hier sind meine für mich wichtigen Themen wie Liebe, Entwicklung, Traumaverarbeitung und Bewusstsein eingeflossen.

Zur Person Petra Merklin ist 58 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von drei Söhnen. Sie hat ihr Abitur an der Mettnau-Schule Radolfzell abgeschlossen, ist Diplom-Betriebswirtin mit Fachrichtung Fremdenverkehr und hat später eine Ausbildung zur Hotelfachfrau abgeschlossen. Sie hat zwei Bücher geschrieben: „Glöckchen“ und „Teresas Reise zu sich selbst“. Seit 1991 ist Merklin im öffentlichen Dienst tätig.

Und wie kam es zu ihrem Kinderbuch „Glöckchen“?

Glöckchen habe ich vor einem Jahr für meinen damals vierjährigen Enkel geschrieben, als sich seine Eltern getrennt haben. Ich habe zuvor auch bei Buchhandlungen gefragt, ob es ein Buch für Kinder gibt zu diesem Thema. Und da gab es nichts. Dann dachte ich, dass ich es eben selbst schreibe. Zu dieser Zeit habe ich in Aachen über drei Jahre hinweg die Fortbildung „True Voice“, also Wahre Stimme, bei Mark Fox besucht.

Meinen Sie damit die Stimme als Metapher?

Nein, ich meine tatsächlich die Sprechstimme. Ich habe unter anderem gelernt und auch erlebt, wie sich traumatische Erlebnisse in der Stimme festsetzen können. Und nach der Trennung der Eltern meines Enkels habe ich genau das bei ihm bemerkt.

Ich hatte das Gefühl, dass er zuvor eine Glöckchenstimme hatte und danach einige Glöckchen dumpf klangen. Seine Stimme war nicht mehr so klar. Das fand ich so traurig, dass es mir den Impuls gegeben hat, ein Buch für ihn zu schreiben. Eine liebe Freundin von mir, Simone Konrad, habe ich dann gebeten, für mein Buch die Illustrationen zu gestalten.

Und was für eine Geschichte hat sich daraus ergeben?

Glöckchen ist als Kinder- oder auch Erwachsenenbuch eine kleinere Geschichte. Am Anfang wird Glöckchen, beziehungsweise Tim, noch in der heilen Welt gezeigt, wie er so lebt, mit Mama, Papa, Oma und wie schön sie es haben. Glöckchen hat auch gerne mit seinen Eltern Schiff gespielt, auf dem er Kapitän war. Und es wurde gezeigt, wie lieb er Papa und Mama hat.

Und dann kam die Trennung, die ich als großen Sturm beschreibe, welche sein Schiff zerbricht. Nun kommt die Oma ins Spiel, die ihm die Situation erklären möchte. Sie bauen gemeinsam ein neues Schiff, mit dem sie dann in und durch den Sturm ziehen. Was für mich sinnbildlich ist: Wie Glöckchen versucht, die Situation anzunehmen und zu begreifen, was passiert ist und dass Mama, Papa und Oma immer noch da sind und dass Glöckchen immer noch geliebt wird. Und am Ende kommt er wieder in ruhigere Gewässer und versucht mit Mama und Papa jeweils ein eigenes, neues und stabiles Schiff zu bauen.

Glauben Sie, dass Kinder mit geschiedenen Eltern genauso gut aufwachsen können, wie Kinder, die mit beiden Elternteilen aufgewachsen sind?

Ja, aber ich glaube, dass man da manches beachten muss. Ich bin ja selbst alleinerziehend und ich denke, dass es wichtig ist, dass beide Eltern das Kind im Fokus haben und eben nicht miteinander diese ganzen Machtkämpfe spielen. Denn dann wird es für das Kind ganz schwer, weil das Kind immer beide liebt. Und das wollte ich mit Glöckchen darstellen. Ich glaube, wenn beide Eltern wieder etwas Eigenes mit dem Kind aufbauen, ihm ihre Liebe und eine neue Stabilität geben, dass es dann gut gehen kann.

Wie ist es für Sie, ohne Verlag zu schreiben?

Ich habe es mit Teresas Reise bei fünf Verlagen versucht, aber jedes Mal eine Absage erhalten. Es ist nicht leicht, einen Verlag für ein Buch zu finden. Doch es gibt heutzutage viele Möglichkeiten. Ich habe es über einen Onlineversandhändler sozusagen im Eigenverlag gemacht, wo es nach dem Kauf gedruckt wird. Ohne Verlag habe ich aber keine Internationale Standardbuchnummer, weshalb Buchhandlungen mein Buch auch nicht bestellen können. Ich bin zu verschiedenen Buchhandlungen gegangen, die mein Buch aber nicht aufnehmen wollten, weil es ohne ISBN gelistet ist. Nur die Buchhandlung Lesefutter in Singen hat beide Bücher aufgenommen, was mich sehr gefreut hat.

Springt da auch Profit raus?

(lacht) Nein, vor allem, weil ich mit meinen Kindern, Enkel und Beruf zu viel zu tun habe. Ich müsste mehr Zeit und Mühe in die Vermarktung investieren, vielleicht auch eine Lesung veranstalten. Dazu hatte ich bisher auch gar nicht die Zeit, mich da richtig hineinzubegeben.

Haben Sie dennoch Projekte für die Zukunft geplant?

Ich habe tatsächlich schon zwei weitere „Glöckchen“-Bücher geschrieben. Die Bücher sind schon fertig und die Vorlagen für die Illustrationen sind auch da. Aber es muss erst einmal eines meiner Bücher erfolgreich, oder sagen wir, etwas bekannter werden. Vielleicht könnte ich dann für „Glöckchen“ auch einen Verlag finden. Das wäre natürlich mein Traum.