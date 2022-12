Singen vor 2 Stunden

Das etwas andere Bauprojekt: In Singen entsteht ein Haus fürs Wohnen auf Zeit

In der Maggistraße entsteht ein Gebäude, in dem Bewohner in voll ausgestatteten Wohnungen zeitlich befristet leben können. Die Größe variiert zwischen 20 und 70 Quadratmetern. Wer einziehen soll, steht auch schon fest.