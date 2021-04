Der Pfarrgarten in Friedingen an der Sankt-Leodegar-Kirche soll der Anfang sein. Er wird als erstes Projekt des Dorfentwicklungsplanes realisiert. Darauf hat sich der Ausschuss für Stadtplanung, Bauen und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig geeinigt. Wie Borries Säger von der Singener Stadtverwaltung mitteilte, soll das Vorhaben 132.000 Euro kosten. Noch einmal 30.000 Euro werden für neue Möbel veranschlagt. „Es ist geplant, das Bauvorhaben im Herbst zu beginnen“, so Säger. Er rechne mit einer Bauzeit von drei Monaten.

Singen Großer Ansturm auf die Hegauer Bauplätze: Der Druck auf die Gemeinden wächst Das könnte Sie auch interessieren

Und so sehen die Pläne aus: Auf dem 1.600 Quadratmeter großen Grundstück hinter der Kirche soll ein von der Natur geprägter Garten für die Dorfgemeinschaft entstehen. In der Kirchenmauer werde ein Durchbruch vollzogen, sodass eine neue Fußwegeverbindung zwischen dem Fußgängerüberweg in der Beurener Straße über die Kirche hin zur Kirchgasse entstehe. Neben Sitzmöglichkeiten soll im Zentrum des Gartens eine Wildblumenwiese entstehen. Laut Säger sollen geschädigte Bäume durch zehn neue Bäume ersetzt werden. Zudem sind fünf Obstbäume – vor allem alte Apfel- und Birnensorten – geplant.

Große Zustimmung aus dem Gremium

Im Gremium selbst kam der neue Pfarrgarten gut an. Klaus Niederberger (CDU) betonte, dass das Grundstück zuvor eine Brache gewesen sei: „So wird die Fläche nun für die Bürger nutzbar gemacht.“ Hans-Peter Storz (SPD) pflichtete ihm bei. „Aus einem wenig gepflegten Garten wird so ein rechtes Kleinod“, sagte er. Storz wünsche sich beim weiteren Vorgehen, dass es eine Bürgerbeteiligung etwa bei der Bepflanzung gebe. Er könne sich beispielsweise die Einbeziehung der Schule in das Vorhaben gut vorstellen. Markus Weber (Neue Linie) befürwortet das Projekt ebenfalls: „Der Ansatz im Haushalt war diskutabel, aber jetzt sehen wir, was wir für die Summe erhalten.“ Dies bringe den Friedingern einen Platz, auf dem man sich gerne aufhalte. Walafried Schrott (SPD) merkte an, dass man beim Bau auf rollstuhlgerechte Wegebeläge achten solle.