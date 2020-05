Es wird immer mehr zu einem Wettlauf mit der Zeit. Nach mehreren schweren Unfällen in den vergangenen Jahren hat es wieder gekracht an der gefährlichen Kreuzung, Landesstraße 189 Volkertshausen – Friedingen / Kreisstraße 6121 Steißlingen – Beuren. Nun fordert eine Initiative um ihren Sprecher Heinz Rapp, dass der geplante Bau einer Ampel-Anlage zügig umgesetzt wird, damit die gefährliche Kreuzung entschärft wird.

Ortsvorsteher in der Nähe des Unfalls

Bei einem früheren Unfall hatte ein Schüler sein Leben verloren, als mit dem Motorrad gegen ein Auto geprallt war. Soweit soll es nicht mehr kommen. Dies hofft auch der Beurener Ortsvorsteher Stephan Einsiedler. „Als kürzlich erneut ein Unfall passierte, ging ich nicht weit entfernt von der Kreuzung spazieren. Dann hörte ich einen lauten Knall. Ich lief prompt zur Unfallstelle“, schildert Einsiedler. Er habe sich wie andere Passanten um die Unfall-Beteiligten gekümmert.

Eine Person wurde laut Polizei leicht verletzt. Es gab einen Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrtüchtig. Ein aus Richtung Steißlingen kommender 73-jähriger Opel-Fahrer war auf der Kreisstraße in Richtung Beuren unterwegs und hatte laut Polizei an der Kreuzung die Vorfahrt der von rechts aus Richtung Volkertshausen kommenden 27-jährigen Fahrerin eines Renault missachtet. Durch den Zusammenstoß sei der Opel mit einem auf der Mittelinsel stehenden Verkehrszeichen kollidiert und auf einer Wiese zum Stehen gekommen. Durch den Aufprall wurde die Autofahrerin leicht verletzt.

Geforderter Kreisel kam nicht zum Zug

„Bei einer Verkehrsschau, an der Behörden und die Polizei beteiligt war, kam man überein, dass eine Ampel die beste Lösung sei, um die Kreuzung zu entschärfen“, so Einsiedler. Ein von der Initiative geforderter Kreisel kam auch aus Kostengründen nicht zum Zug.

Die Stadt Singen hat in Abstimmung mit dem Landratsamt Konstanz die Federführung für das Projekt Ampel-Bau übernommen. Sie plant und baut einen Geh- und Radweg, das Regierungspräsidium die große Ampel-Anlage. Es gibt auf der Landesstraße ein Dauergrün. Wenn ein Fahrzeug von Beuren oder Richtung Steißlingen auf der Kreisstraße an die Kreuzung fährt, schaltet die Ampel an der Landestraße auf Rot. Für Fußgänger und Radfahrer sind Drück-Ampeln vorgesehen.

„Zurzeit läuft die wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt. Wir

hoffen, diese bis Ende Juni zu bekommen. Parallel dazu fertigen

wir schon die Ausführungsplanung an, so dass nach Erteilung der

Genehmigung umgehend in die Ausschreibung gegangen werden kann“, erklärt Achim Eickhoff, Pressesprecher der Stadt Singen. Ziel sei eine Auftragserteilung noch im Juli und Ausführungszeit für Oktober. Das genaue Ende der Bauarbeiten könne er noch nicht sagen, so Eickhoff.