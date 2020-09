Im Alltag bringt sie nicht viel. Da ist die Ehrenbürger-Würde nur eine Urkunde an der Wand, die von außerordentlichen Verdiensten um die Stadt erzählt. Es ist eine schöne Urkunde mit einem knallroten Siegel. Doch ein Ehrenbürger kann weder kostenlos Bus fahren, wie manche denken, noch kann er sich etwas davon kaufen. „Es ist ein Dank der Stadt für herausragendes, außerordentliches Engagement“, sagt Michael Hübner von den Zentralen Diensten der Stadt Singen. Er muss es wissen, denn er war mitverantwortlich, als die Stadt vor vier Jahren Wilhelm Waibel zum Ehrenbürger ernannte. Allzu oft kommt eine solche Verleihung nicht vor. Seit 1930 wurden elf Männer zu Ehrenbürgern der Stadt, zwei davon leben noch: neben dem Heimatforscher Waibel auch der einstige Alu-Chef Dietrich Boesken.

In Engen hingegen gab es zwar sogar eine Frau unter den Gewürdigten, doch seit 1976 bleibt die höchste Ehre aus: Es habe sich keine Gelegenheit ergeben, erklärt Bürgermeister Johannes Moser auf SÜDKURIER-Nachfrage. Was bedeutet und bringt es also, ein Ehrenbürger zu sein, und wie gehen Gemeinden damit um?

Regularien lassen viel Spielraum – auch für den Zeitgeist

Das Prozedere ist in Singen wie Engen gleich: Erst wird vorgeschlagen, dann recherchiert, dann geehrt. Der bürokratische Rahmen lässt viel Platz für eigene Auslegungen. Die Gemeindeordnung des Landes bestimmt in Paragraf 22: „Die Gemeinde kann Personen, die sich besonders verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht verleihen. Konkrete Kriterien oder Vorgaben zur genaueren Gestaltung gibt es aber nicht. „Es ist auch abhängig von der Mode einer Zeit, da gibt es keine feste Regel.“

Zeitgeist zeige sich auch anderer Stelle: Unter den elf Ehrenbürgern Singens ist keine Frau. „Ich bin überzeugt, dass man das künftig anders sieht“, sagt Hübner. Würdig müsse es sein, das betont Hübner immer wieder – eine würdige Zeremonie als Zeichen der Dankbarkeit und Anerkennung der Lebensleistung, eine würdige Urkunde als Erinnerung.

30 Jahre Pause – und dann zwei Ehrungen in 13 Jahren

Warum es zwischen 1975 und 2003 keinen Ehrenbürger in Singen gab, kann Hübner nicht sagen. Vielleicht habe es politisch andere Strukturen, andere Prioritäten und Themen gegeben, vermutet er. „Wir sind ja nicht verpflichtet, das zu tun“, erklärt er allgemein. „Es soll auch ein Einzelfall sein und nicht Alltag. Wir machen sparsam Gebrauch von unserer höchsten Würdigung.“ Dietrich Boesken wurde 2003 geehrt, laut Hübner sprachen dafür mehrere Umstände: Boesken sei in der jüngeren Singener Stadtgeschichte sehr präsent gewesen und habe in der gesamten Bürgerschaft gewirkt, außerdem sei seine rein berufliche Tätigkeit schon einige Jahre her gewesen.

„Ein Ehrenbürger trägt unglaublich viel zur örtlichen Gemeinschaft bei“, benennt Hübner ein Kriterium für die höchste Würdigung. Weitere Kriterien sind: Langanhaltend, über das Normale hinaus und mit viel eigenem Engagement, außerdem mit einer besonderen Wirkung muss der Einsatz eines Ehrenbürgers sein. Eine solche Entscheidung müsse reifen und brauche ganz großen oder vollständigen Konsens unter denjenigen, die abstimmen: also Oberbürgermeister und Gemeinderat.

Nach dem Chefarzt war in Engen niemand mehr außergewöhnlich vorbildlich aktiv

In Engen hingegen gab es seit Jahrzehnten keine Entscheidung, die reifen musste, schildert Bürgermeister Johannes Moser: „Es hat sich nach Ansicht des Gemeinderates keine Gelegenheit ergeben, diese höchste städtische Ehrung an eine Persönlichkeit zu verleihen.“ Der bislang letzte Ehrenbürger Hans Ludwig wurde 1976 ernannt. Steffen habe sich über 30 Jahre als Chefarzt im Krankenhaus engagiert. „Hier hat der Gemeinderat den Tatbestand ‚in außergewöhnlich vorbildlicher Weise‘ als erfüllt angesehen“, sagt Moser.

Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderates können Menschen für eine Ehrung vorschlagen. „Mit der Ehrung sind keine besonderen Rechte, aber auch keine weitergehenden Pflichten verbunden.“ Häufiger als eine Ehrenbürgerwürde sind andere Formen wie ein Ehrenring oder eine Bürgerehrung.

Die Zahl der Vorschläge ist sehr übersichtlich. Doch es gibt noch andere Ehrungen

Ein potenzieller Ehrenbürger weiß im Idealfall nicht, dass über seine Ehrung gesprochen wird, sagt Michael Hübner für die Stadt Singen. Es soll kein Erwartungsdruck entstehen – und auch keine Enttäuschung, wenn eine Ehrung dann doch keine klare Mehrheit findet und daher verworfen wird. Die Zahl der Vorschläge sei aber ohnehin „sehr, sehr übersichtlich“, sagt Hübner. Zwei bis drei Impulse gebe es pro Jahr, diese können direkt ans Rathaus, den Oberbürgermeister oder auch einen Stadtrat herangetragen werden. Kommunen hätten außer der Ehrenbürgerwürde aber auch andere Möglichkeiten, ihre Bürger zu ehren: In Singen gibt es beispielsweise Ehrenringe und Ehrenmedaille. „Auch damit wollen wir Dank ausdrücken.“ Und auch damit darf man nicht kostenlos Bus fahren.

