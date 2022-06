Den großen Überblick über die Region hat Miriam Blank bereits beim SÜDKURIER-Jahresrückblickrätsel bewiesen und zu Jahresbeginn alle Fragen zu kuriosen oder gewichtigen Ereignissen des Vorjahres richtig beantwortet.

Dass sie Glück haben kann, hat sich danach gezeigt, als sie bei den Gewinnern des Rätselspaßes aus dem großen Lostopf gezogen wurde. Jetzt konnte sie ihren Preis bei der Segelfluggruppe Binningen einlösen. „Wie immer waren meine Passagiere begeistert von unserem schönen Hegau“, berichtet Vereinsvorsitzender Stefan Brütsch, der als Pilot die Gewinner zu einem Rundflug eingeladen hatte.

Halbstündige Tour vorbei an Hegauvulkanen

Persönlich hat er sich bei der SÜDKURIER-Gewinnerin gemeldet und einen Termin vereinbart. „Am Sonntagmorgen war es dann so weit, ich machte mich mit meiner Familie auf den Weg nach Binningen. Wir wurden sehr freundlich begrüßt und Stefan Brütsch machte es sogar möglich, dass mein Sohn und ich eine Runde über den Hegau fliegen durften, während sein Sohn am Boden die Aufsicht übernahm“, berichtet Miriam Blank.

Ganz unerschrocken und voll freudiger Erwartung habe zuerst Henri abheben dürfen. Nach einer halbstündigen Tour, vorbei an einigen Hegauvulkanen und einer Extra-Runde über unserem Heimatort Steißlingen, landete er selig grinsend wieder.

Eine im wahrsten Sinne des Wortes erhebende Erfahrung

„Danach durfte ich in die Lüfte steigen und war mit Sicherheit der nervösere Passagier von uns beiden. Das Grinsen kam bei mir dann erst nach dem Abheben und ich genoss den Blick über unsere grüne Heimat, die trotz der Höhe zum Greifen nah wirkte“, beschreibt Miriam Blank eine im wahrsten Sinne des Wortes erhebende Erfahrung, die noch eine ganze Weile nach der Landung angehalten habe und ihr sicherlich in Erinnerung bleiben werde. „Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!“, so ihr Fazit nach dem Rundflug.

Den Dank zurück gibt SÜDKURIER-Gewinnspielpartner Stefan Brütsch: „Jedes Jahr sind es interessante Menschen, die diesen Rundflug mit uns unternehmen“, berichtet er nach der diesjährigen Gewinneinlösung.