Medienkompetenz wird in Zeiten der Nachrichtenflut immer wichtiger. Das Angebot an Informationsquellen ist groß, aber wie unterscheidet man zwischen seriösen und manipulierten oder gar falschen Beiträgen? Der Politologe und Medienforscher Manfred Theisen gab im Rahmen der Kinder- und Jugendliteraturtage auf einem Medien-Elternabend der Stadtbücherei in Kooperation mit Schulsozialarbeit und der Fachstelle Sucht Tipps zum richtigen Umgang mit digitalen Medien. Als Politologe recherchierte er in vielen Ländern der Welt für das Innenministerium, das Auswärtige Amt und das Goethe-Institut. Theisen lebt heute als freier Autor in Köln, seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und ausgezeichnet.

Suchmaschinen lernen Nutzer zu verstehen

Suchmaschinen wie Google, Yahoo oder Bing und soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder TikTok gehören heute auch für Kinder ganz selbstverständlich zum Alltag. Aber es muss nicht immer Google sein. Anhand eines Handy-Displays im Großformat an der Leinwand demonstrierte Theisen, wie man einfacher und viel schneller über WhatsApp an eine Suchmaschine kommt. „Erwachsene sind viel schneller bereit zu wechseln, Kinder sind total eingefahren und auf Google fixiert, sie wissen gar nicht, was eine Suchmaschine überhaupt ist“, weiß Theisen aus seinen Recherchen in vielen Ländern der Welt. Google merke sich die Anwendungen der Nutzer, Lehrer zum Beispiel würden viel schneller an ihr Ziel kommen.

Als Beispiel für Fake News zeigte er eine Pressemitteilung auf einer manipulierten Seite im Design des Bildungsportals NRW mit falscher Überschrift zum Unterrichtsausfall in der Corona-Zeit. Schüler würden gar nicht auf den Text schauen, denn mit dem Lesen längerer Sätze hätten sie Probleme. Mitteilungen dürfe man sich nicht aufdrängen lassen, sondern man müsse sie genau lesen und eigene Entscheidungen treffen, war sein Rat.

Literatur erleben Die 28. baden-württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage wurden an den Landkreis Konstanz vergeben. In insgesamt vier Städten – Singen, Radolfzell, Stockach und Konstanz – gibt es vier Wochen lang ein vielseitiges Angebot zum Thema Literatur. Das Programm richtet sich besonders an Kinder und Jugendliche, bietet aber auch Veranstaltungen für Erwachsene und Familien. Alle Informationen zu den Terminen können auf der Internetseite oder im gedruckten Programmheft nachgelesen werden. (sk)

„Dem Computer auf dem Tisch folgten Laptop und Handy und wurden zum Teil der Identität“, so Theisen. Immer gegenwärtig und ständig genutzt, habe das vielfältige Angebot auch die Suchtseite ausgelöst. Spiele würden so programmiert, dass der Körper Dopamin ausschütte. Auch als Glückshormon bezeichnet, ist Dopamin ein im Gehirn gebildeter Botenstoff, der Reize zwischen den Nervenzellen auslöst, die Antrieb und Motivation steigern. So könne man bei Spielen eine höhere Ebene erreichen und immer besser werden. „Dopamin ist eine Droge, die über Auge und Ohr läuft“, so erklärte Theisen, dass der Algorithmus der Spiele das Ziel hat, Dopamin auszustoßen.

Meike Gmeinwieser (Bildmitte) von der Fachstelle Sucht schrieb die Alternativvorschläge der Teilnehmenden auf das Papierboard. | Bild: Christel Rossner

Lars Kiefer von der Fachstelle Sucht rechnete vor, dass Menschen bei einer Lebenszeit von 80 Jahren und täglicher Nutzung von durchschnittlich zwei bis drei Stunden neun Jahre am Handy verdaddeln.

Um Kinder davon abzubringen, konnten die Teilnehmenden zu drei Fragen Alternativen vorschlagen. Meike Gmeinwieser von der Fachstelle Sucht schrieb die Alternativvorschläge der Teilnehmenden auf das Papierboard. Antworten zu „Wie verbringe ich Zeit mit meinem Kind?“ waren gemeinsame Aktivitäten wie Musizieren, Sport treiben, Puzzeln oder Kochen. Als goldene Regeln wurden keine Handynutzung beim Essen, während der Hausarbeiten oder eine zeitliche Begrenzung aufgeführt. An die Teilnehmenden selbst richtete sich die Frage „Wann bin ich ein gutes Vorbild?“. Auch hier lagen sie mit Vorschlägen wie Sport treiben, Lesen und sich selbst an die Regeln halten richtig, wie Kiefer ihnen bestätigte.