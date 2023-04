Die Theatergruppe des TV Friedingen hält zusammen. Nach drei Jahren Corona-Pause bringt Regisseurin Martina Förderer elf Akteure des Teams wieder auf die Bühne, mit Jochen Schönenberger ist auch ein neuer Spieler dabei. „Alexander Durcheinander“ heißt der Dreiakter von Wolfgang Bräutigam, eine Verwechslungskomödie und eher ein modernes Stück. Die Aufführungen sind am Samstag, 22. April, in der Schlossberghalle in Friedingen.

Kein deftiger Schwank also, dafür sprechen schon die Requisiten. Andrea Mayer schiebt sich vor der Probe eine Schwangerschaftsattrappe unter den Pullover, Tassilo Deuer wedelt vielsagend mit einer Kinderwindel. Im Stück ist auch Sprach-Assistentin Siri mit von der Partie, die Alexander, der seit der Trennung von seiner Frau allein wohnt, als künstliche Frau das Leben erleichtert. Wenn er als EDV-Programmierer unterwegs ist, kümmert sich sein bester Freund um das Haus. Am Tag der nächsten Dienstreise kommt aber eins zum anderen. Ein Besuch der Schwiegereltern steht an, und auch Fremde tummeln sich auf einmal in Alexanders Haus. Durch viele Notlügen kommt es zu allerhand Verwicklungen, sogar Siri verliert den Überblick. Und es stellen sich Fragen wie: Wer ist der Erzeuger des erwarteten Kindes? Wie verkraften die Schwiegereltern, dass sie Oma und Opa werden?

Regisseurin Martina Förderer hatte mehr als 50 Stücke gelesen, bevor ihre Wahl auf „Alexander Durcheinander“ fiel. Sie selbst stand bei 17 Aufführungen mit auf der Bühne, rund zehn Jahre führte sie Regie und wollte nach der Pause eigentlich gar nicht mehr. „Wenn sie es nicht gemacht hätte, wäre die Gruppe auseinandergefallen“, sagt Heike Habicht erleichtert. Förderer zuckt nur die Schultern: „Als ich gefragt wurde, konnte ich nicht Nein sagen.“

Aufführungen sind am 22. April um 14 und um 20 Uhr in der Schlossberghalle. Es wird wieder eine Tombola geben, diesmal mit weniger, aber hochwertigeren Preisen. Auch Sprachassistentin Siri gibt es zu gewinnen.