Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Bernd Häusler veranstaltet der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Singen seit 2011 jedes Jahr einen Sponsorenlauf zugunsten seiner Arbeit mit Freiwilligen für die Kinder- und Jugendarbeit.

In diesem Jahr sind die Teilnehmer am Sponsorenlauf dazu aufgerufen, eine ganze Woche lang, vom 9. bis 16. Mai, einzeln und doch gemeinsam unterwegs zu sein. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt – alles ist möglich: radeln, walken, wandern, laufen – auch auf den Händen, Liegestütze machen, Radfahren, Inlinern. Oberbürgermeister Häusler hat bereits zugesagt, zugunsten der Aktion Fahrrad zu fahren.

Freiwillige helfen Kindern

Der Verein schreibt in einer Pressemitteilung, Ziel seiner Freiwilligenarbeit sei es, Kindern an den Schulen und im Alltag zur Seite zu stehen und sie zu unterstützen. Normalerweise sind die drei Freiwilligen des CVJM – Vanessa Kopp, Veronika Kucam und Markus Schäfer – in verschiedenen Kooperationsprojekten des CVJM an den Singener Schulen im Einsatz, helfen mit beim Deutschlernen, bereiten Kreatives, Spiele und Sportangebote vor, unterstützen Lehrkräfte, Pfarrer und Jugendleiter bei Angeboten und sind Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche.

Während der Corona-Krise wollen sie sich verstärkt um einzelne Kinder kümmern, die beispielsweise nicht über digitale Lernangebote erreicht werden können oder die in beengten Wohnverhältnissen leben. Viele Kinder und Jugendliche seien verunsichert und brauchten Begleitung, schreibt der Verein. Die Freiwilligen leben im CVJM in einer Wohngemeinschaft, üben gemeinsames Leben ein und haben in normalen Zeiten eine offene Tür. Der jährliche Sponsorenlauf ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage dieser Arbeit.

Anmeldung und Infos unter cvjmsingen.de/cvjm-sponsorenlauf-2020. Erfasst werden die Aktivitäten der einzelnen Teilnehmer mit einer Smartphone-App oder am PC.