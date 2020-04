von Elisa Gorontzy

Passend zur Musik blinkten bunte Lichter, die zum Tanzen einluden – das Nachtleben war bis vor einigen Wochen noch voll im Gange. „Dann überschlugen sich die Ereignisse“, sagt Dirk Bamberger. Er ist Geschäftsführer des „Top10“ sowie des Nachtclubs „Erdbeermund“ in Singen.

Desinfektion und Einlassbeschränkung

Dass das neuartige Virus zum Problem werden könnte, war schon länger zu vermuten. So ergriff Dirk Bamberger früh eine erste Maßnahme: Er platzierte Desinfektionsmittel an den Ein- und Ausgängen und in den Toilettenräumen seiner Nachtclubs.

„Dann hieß es vom Amt, wir dürfen mit unserem Freizeitangebot weiter machen wie bisher, wenn wir den Einlass auf unter 1000 Gäste beschränken“, erklärt er. Auch diese Maßnahme zur Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern wurde umgesetzt.

„Die neue Richtlinie kam plötzlich“

Dass das Virus große Auswirkungen auf das Nachtleben haben würde, wurde Dirk Bamberger klar, als die Behörden an einem Wochenende erstmalig den Betrieb untersagten. „Den 13. März hatten wir als Wiederbelebung der ‚Nacht zum Samstag‘ geplant“, erklärt er. Durch die steigenden Zahl von Corona-Infizierten führte jedoch kein Weg an einer Schließung der Nachtclubs vorbei. „Die neue Richtlinie kam plötzlich“, sagt der Club-Besitzer.

Seither ist das Nachtleben wegen der Ansteckungsgefahr mit Covid-19 auf Eis gelegt, und die Clubs müssen um ihre Existenz bangen. Für Dirk Bamberger ist die derzeitige Situation jedenfalls ungewohnt, denn es gibt nichts mehr zu tun. Er erzählt: „Die Krise trifft unsere Clubszene besonders hart, da wir als Dienstleister auf anderen Wegen, wie beispielsweise Online nichts anbieten und damit auch keine Einnahmen erzielen können“. Wenn diese Situation angesichts der Pandemie zu lange andauert, kommt sein Betrieb in Liquiditätsschwierigkeiten. Der Geschäftsführer hofft auf Soforthilfen.

Mitarbeiter in Kurzarbeit

Dirk Bamberger bedauert die Lage seiner Mitarbeiter, welche er nicht mehr beschäftigen kann. In Anbetracht leerer Clublandschaften bleibt ihm nichts anderes übrig, als sein Team in Kurzarbeit zu schicken. Eine volle Ausbezahlung des Gehalts ist nicht mehr möglich. Mitarbeiter erhalten 60 Prozent ihres Gehalts, mit Kindern 67 Prozent. Somit bringt die Krise einen schweren Einschnitt in das Leben Angestellter mit sich. „Jeder hat seine Kosten zutragen, wie beispielsweise Miete und laufende Darlehnsverträge“, ist dem Geschäftsführer wohl bewusst.

Er hofft für alle, dass „der Spuk schnell vorbei geht.“ Um mit seinen Gästen weiter in Kontakt zu bleiben, veröffentlich Bamberger einmal pro Woche Beiträge auf Social-Media-Plattformen. „In dieser Pause wollen wir den Leuten zeigen, dass wir noch da sind“, sagt er. Bamberger hofft, dass sich bald wieder Gäste auf den Tanzflächen versammeln und auf eine überstandene Krise anstoßen können.