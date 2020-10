Die Durchführung der Vesperkirche im Januar 2021 wird aufgrund der Corona-Pandemie in der gewohnten Form nicht möglich sein, kündigen die Macher der alljährlichen Begegnungsaktion in der Lutherkirche in einer Pressemitteilung an. Abstands- und Hygieneregeln würden die vielfältigen Begegnungen und intensiven Gespräche an den Tischen nicht zulassen. „Genau davon aber lebt die Vesperkirche„, betont Mitinitiatorin Andrea Fink-Fauser. Die Pfarrerin mag nicht daran denken, Zugangsbeschränkungen einzuführen, die Teilnehmerzahl zu verringern oder gar Anmelde- und Gästelisten zu führen. Regelmäßig Lüften würde die Kirche überdies kalt und zugig machen.

Allerdings, so sagte, wolle das Team dennoch etwas von der Idee der Vesperkirche im Januar 2021 umsetzen: Die Vesperkirche lädt die Tafel-Gäste über drei Wochen hinweg zu einem leckeren Menü in den Räumen der Tafel ein. Caterer Maier, der auch sonst die Vesperkirche beliefert, wird an den Werktagen das Menü kochen und ausliefern. Täglich werden Verantwortliche vom Vesperkirchenteam in der Tafel sein und die Gäste bedienen, so dass Kontakte gepflegt werden können. Es ist geplant, zu zwei Standorten einzuladen: der Singener Tafel am Heinrich Weberplatz und ins Siedlerheim in der Südstadt. Auch am Wochenende wird zum Essen eingeladen – das dann kombiniert mit einem kleinen geistlichen Impuls. Das Essen für Samstag und Sonntag wird – in bewährter Weise – das Haus am Hohentwiel kochen.

Am Sonntag, 24. Januar ist ein Ökumenischer Gottesdienst geplant. „Zwar werden wir die Begegnungen zwischen den vielfältigen Gruppen unserer Gesellschaft vermissen, aber trotzdem können wir so ein kleines Stück Vesperkirche auch in Corona-Zeiten leben“, erläutert die Pfarrerin der Singener Lutherkirche.