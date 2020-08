von Nicola M. Westphal

Frau Bauer, sieben Veranstaltungen sind nun gelaufen. Wie sieht ihre Zwischenbilanz aus?

Sehr positiv. An jedem Abend war spürbar, wie viel Freude es allen macht. Die Künstler waren glücklich, endlich wieder vor echtem Publikum auftreten zu können. So war es für das Kabarett-Duo „Zu Zweit“ tatsächlich der erste Auftritt seit März! Die Besucher fühlten sich sichtlich wohl und auch ich war so froh und motiviert, endlich wieder etwas auf die Beine stellen zu dürfen.

Entsprachen die Besucherzahlen Ihren Erwartungen?

Im Großen und Ganzen ja. Die erste Vorstellung war noch zögerlich besucht, was zum einen daran liegen konnte, dass insgesamt eine Unsicherheit wegen der Coronaregeln bestand. Zum anderen lag es auch an den ziemlich ungemütlichen Temperaturen. Aber im Verlauf haben sich die Besucherzahlen stetig gesteigert, bis hin zur ausverkauften Veranstaltung mit Christoph Sonntag.

Wie haben sich die Künstler geäußert?

Sie waren rundum begeistert! Es war ja lange nicht sicher, ob wir eine Förderung durch das Land Baden-Württemberg bekommen würden. Somit hing die Entscheidung, die Gems zu öffnen, lange in der Schwebe. Alle diejenigen, die bei uns aufgetreten sind, haben so toll reagiert, waren extrem flexibel und kompromissbereit. Schließlich waren sie selbst überglücklich, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können und haben auch nach der Veranstaltung von dem Auftritt geschwärmt. Einige ihrer Kollegen haben daher im Nachhinein bei mir angerufen, warum ich sie nicht auch angefragt hätte. Für mich ist das toll, denn somit darf ich für das Sommerprogramm 2021 aus dem Vollen schöpfen!

Die Veranstaltungen bedurften eines umfassenden Hygienekonzeptes. Wie schwierig erwies sich das in der Praxis?

Wir haben wirklich lange und intensiv geplant. Jeden Schritt, den der Besucher macht, sobald er unser Gelände betritt, sind wir im Vorwege selbst gegangen. So konnten wir beispielsweise sehen: Wo muss Desinfektionsmittel stehen? Wo könnten sich Schlangen bilden, die auf jeden Fall vermieden werden müssen? Wir haben alles im Team durchgespielt. Gott sei Dank haben wir durch die Einbeziehung des Foyers und des Saals viel Platz, so dass wir alles entzerren konnten. Dadurch, dass wir maximal 249 Besucher auf den Platz lassen dürfen, war es auch kein Problem die Abstandsregeln einzuhalten.

„Es ist eigentlich an jedem Abend jemand dabei, der sich für den schönen Abend, oder das gemütliche Ambiente bedankt“, so Gaby Bauer

Welche Rückmeldungen haben Sie von den Besuchern bekommen?

Durchweg positive! Es ist eigentlich an jedem Abend jemand dabei, der sich für den schönen Abend, oder das gemütliche Ambiente bedankt. Man merkt auch an der entspannten Stimmung, dass die Leute sich wohlfühlen. Und dann gibt es noch meine Dauergäste, die wirklich zu allen Vorstellungen kommen.

Ab dem September werden auch wieder Veranstaltungen im Saal stattfinden.

Ab 9. September starten wir mit dem Kino. Am 25. sind „Helge und das Udo“, am 26 der diesjährige Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württembergs, Sebastian Lehmann, zu Gast. Auch der Jazzclub und das Kino Weitwinkel spielen wieder. Im Saal dürfe es auf Grund des geringeren Platzes schwieriger werden, aber auch das bekommen wir hin. Statt maximal 280 Besuchern, spielen wir dann vor nur noch maximal 60. Außerdem wird es wie im Open-Air-Sommer keine freie Platzwahl geben. Nur jede zweite Reihe wird gestuhlt und Pfeile auf dem Boden werden die Wegführung klar definieren. Zudem gibt es Plexiglaswände vor der Theke und im Kassenbereich sowie literweise Desinfektionsmittel. Und klar, die Maskenpflicht gilt für alle Besucher bis zum Platz. Und natürlich wird keiner um die obligatorischen Meldebögen herumkommen.

Gibt es seitens der Besucher noch spürbare Bedenken?

Open-Air gibt es die nicht mehr und bei den Saalveranstaltungen müssen wir abwarten. Uns ist klar, wenn wir Kultur anbieten wollen, dann sind wir auf das Verständnis der Besucher angewiesen. Und wer endlich wieder Kultur erleben möchte, der muss leider damit umgehen können, dass es Regeln gibt. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass unsere Besucher das – auch zu ihrer eigenen Sicherheit – in Kauf nehmen.