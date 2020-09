Mehr als 50 Millionen Menschen sind laut Deutscher Alzheimer-Gesellschaft (DAG) weltweit von Demenz-Erkrankungen betroffen, zwei Drittel davon in Entwicklungsländern.

„Bis 2050 wird die Zahl voraussichtlich auf 152 Millionen steigen, besonders dramatisch in China, Indien, Südamerika und den afrikanischen Ländern südlich der Sahara„, sind die DAG-Experten – wie sie anlässlich des Welt-Alzheimertages am 21. September betonen – überzeugt.

Chefarzt und Corona-Experte

Örtliche Alzheimer-Gesellschaften und Selbsthilfegruppen organisieren jedes Jahr eine Reihe regionaler Veranstaltungen. Im Hegau steht Stefan Bushuven am Welt-Alzheimertag ab 18 Uhr per Videokonferenz als Gesprächspartner zur Verfügung.

Er ist Chefarzt des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Klinikverbund des Landkreises Konstanz. Bushuven war maßgeblich beteiligt am Aufbau eines Diagnostikzentrums in Singen und hat sich durch die Entwicklung von Leitmodulen und Corona-Schulungselementen einen Namen gemacht.

„Demenz – Wir müssen reden“

Das diesjährige Motto der Alzheimer Gesellschaft für den Welt-Alzheimertag lautet „Demenz – Wir müssen reden“. Normalerweise treffe sich das Aktionsbündnis Singen/Hegau anlässlich des Welt-Alzheimertages mit Angehörigen von Menschen mit Demenz, Betroffenen und am Thema Interessierten, erläutert Gabi Glocker vom Seniorenbüro Singen.

Aufgrund der Corona-Einschränkungen müsse man nun den Weg übers Internet einschlagen. Was liegt näher, als über die Corona-bedingten Einschränkungen und deren Wirkung auf Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu diskutieren, fragt sich der Veranstalter.

Fragen sind per Chat möglich

Referent Stefan Bushuven will auf Themen eingehen wie: „Herausforderung Quarantäne für Menschen mit Demenz„, „Wieviel Schutz vor Infektion ist mit dem Erhalt der Lebensqualität vereinbar?“ oder: „Umgang mit der Patientenverfügung bei einer Corona-Erkrankung“, so das Aktionsbündnis. Die Teilnehmer können während der Videokonferenz Fragen direkt über einen Chat-Verlauf eingeben.

Videokonferenz mit dem Programm Zoom Zur Teilnahme an einer Videokonferenz benötigt man einen internetfähigen Computer und eine E-Mail-Adresse, sowie das Programm „Zoom“. Dieses bekommt man kostenlos unter https://zoom.us/download. Es steht auch zum manuellen Download zur Verfügung, wenn man das erste Zoom-Meeting eröffnet oder an einem solchen teilnimmt. Um dabei sein zu können, werden den angemeldeten Personen per E-Mail ein Link zum Anklicken und die Zugangsdaten mitgeteilt.

Wer keine Möglichkeit hat, auf diese Weise an der Veranstaltung teilzunehmen, kann sich in den Räumen des Seniorenrates in der August-Ruf-Straße 13 in Singen einfinden.

Wegen der Corona-Situation und der Abstandsregeln ist die Zahl der Teilnehmer vor Ort auf zehn Personen beschränkt. Anmeldung zur Videokonferenz und als Teilnehmer vor Ort bis 18. September bei Gabriele Glocker, (0 77 31) 85-540 oder gabriele.glocker@singen.de