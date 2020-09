von Elisa Gorontzy

Erst buchen die Kunden ein Zimmer mit Blick auf das blaue Meer. Am Ende ist es der eigene Balkon, auf dem Deutsche ihre freien Tage verbringen. „Die Stornierungswelle wegen der Corona-Pandemie trifft uns hart“, bestätigen Singener Reisebüros. Seit März ringen sie um jede Rückerstattung und bringen sich dabei selbst um ihre Provision.

Karin Große vom Tui-Center sagt: „Dieser Sommer ist katastrophal. Viele Kunden buchen und stornieren ein paar Tage später.“

Rückabwicklungen sind abgeschlossen

„Jetzt, da sich der Sommer dem Ende neigt, ist auch die Rückabwicklung für mich abgeschlossen“, sagt Yuliza Cordobés, Inhaberin des Reisebüros Mäc Travel in Singen. Aber aufatmen kann sie nicht, denn die Situation in der Tourismusbranche bleibe weiterhin angespannt. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für 160 Länder außerhalb der Europäischen Union bis zum 14. September verlängert. Karin Große, Inhaberin des Tui-Reise-Centers in Singen, wünscht sich eine differenzierte Einschätzung von der Politik: „In einigen Regionen außerhalb der EU sind die Infektionszahlen niedrig. Trotzdem werden sie zu Risikogebieten erklärt.“ Drohende Corona-Tests und eventuell eine Zeit in Quarantäne schrecken Reisewillige ab.

Ihre schönsten Tage im Jahr buchten Kunden bei Mäc Travel in Singen. „Seit März hieß es dann Stornieren und Provisionen zurückzahlen“, sagt Inhaberin Yuliza Cordobés. | Bild: Yuliza Cordobés

Nur wenige Kunden kommen

Ohne Planungssicherheiten locken die Angebote an Schaufenstern nur wenige Menschen in das Reisebüro hinein. Und wenn, verschlägt es Mäc-Travel-Kunden ans Mittelmeer, überwiegend nach Griechenland. Entferntere Ziele kann Inhaberin Yuliza Cordobés kaum anbieten. Fernreisen liegen wegen der Warnungen des Auswärtigen Amts brach. „Doch ohne Kundschaft können wir nicht existieren“, sagt die Reiseverkehrskauffrau. Sie beobachtet täglich, wie sich Corona-Zahlen und Einreisebestimmungen in den Ländern entwickeln.

Geld vom Staat reicht nicht aus

Ein Trostpflaster spenden die Corona-Überbrückungshilfen für Reisebüros. „Die finanzielle Unterstützung hilft uns, weiter für unsere Gäste da zu sein“, sagt Yuliza Cordobés. So auch Karin Große vom Tui-Reisebüro. Schnell fügt sie hinzu, dass die Gelder noch lange nicht ausreichten. Mit Rücklagen und Unterstützung ihrer Familie fülle sie finanzielle Lücken. Schon lange arbeiteten Reisebüros nicht mehr wirtschaftlich. Yuliza Cordobés vom Reisebüro Mäc Travel wünscht sich nach der Krise ein Umdenken in der Tourismusbranche hin zu wirtschaftlich und ökologisch sinnvolleren Modellen.

Auf einer Geschäftsreise durch Jordanien lebte Ornella Ast ihren Traumberuf als Veranstalterin von Studienreisen. Jetzt steckt sie in Kurzarbeit. | Bild: privat

Ornella Ast ist jetzt joblos

„Die Branche kämpft, aber leider ohne mich“, sagt Ornella Ast aus Singen. Auf ihren Reisen durch die Welt betreute sie Touristengruppen – ihr Traumberuf, den sie im März erst einmal aufgeben musste. In Kurzarbeit bangt die 23-Jährige um ihre Zukunft als Angestellte bei dem Studienreiseveranstalter Blass Travel in Singen. Sie möchte in der Tourismusbranche arbeiten, kann es aber nicht, denn die Krise hält an. Wie lange noch und mit welchem Ausgang ist nicht absehbar, heißt es aus den befragten Singener Reisebüros.

Reisewarnungen Warnungen vor Reisen kommen vom Auswärtigen Amt – nicht nur auf Covid-19 bezogen. Gemäß den gesetzlichen Regelungen können Kunden eine Pauschalreise kostenfrei stornieren, wenn am Urlaubsort oder in dessen unmittelbarer Nähe „unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände“ auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Zielort erheblich beeinträchtigen, heißt es auf der Homepage des Auswärtigen Amts. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts kann dafür ein mögliches Indiz sein, aber nicht zwingend notwendig. Auch ohne Reisewarnung könnten die Voraussetzungen für eine kostenfreie Stornierung gegeben sein. (phz)

Inhaber bleiben positiv

Doch die Reisevermittler wollen positiv nach vorne blicken. Wenn Menschen ihren Urlaub für das nächste Jahr jetzt schon buchen, sieht Karin Große eine Chance für die Zukunft ihres Reisebüros und der Tourismusbranchen in den jeweiligen Ländern.