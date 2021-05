von Manuela Fuchs

Seit einem Jahr ist sie regelmäßig auf der Frühchen-Station der Kinderklinik: Cornelia Steinkrauß ist ausgebildete Musiktherapeutin und unterstützt mit ihrer Musik die Frühgeborenen sowie deren Eltern. Die sanften Klänge, die sie ihrem Monochord entlockt, haben einen nachweislich positiven Effekt auf die Kleinen.

„Wenn ich mit den Fingern über die Saiten des Instruments streiche und dabei leise

Sie freut sich über die Spende der Bürgerstiftung: Musiktherapeutin Cornelia Steinkrauß. | Bild: Manuela Fuchs

summe oder Wiegenlieder singe, werden die Kinder ruhiger, ihr Herzschlag normalisiert sich und die Sauerstoffsättigung im Blut steigt an.“

Unterstützung von Seiten der Klinikleitung

Der Chefarzt der Kinderklinik, Andreas Trotter, kann die positive Wirkung der kreativen Musiktherapie auf die kleinen Frühstarter nur bestätigen. „Momentan unterstützt uns Frau Steinkrauß zweimal im Monat“, so Trotter. „Es wäre schön, und wir arbeiten daran, dass sie eventuell jede Woche kommen kann“, ergänzt er.

Der Therapieansatz stammt von der Ärztin und Musiktherapeutin Friederike Haslbeck, die auf der Neonatologie des Unispitals Zürich die Wirkung des Vorsingens auf die zu früh geborenen Babys erforscht hat. „Dass Mütter ihren Kindern vorsingen, ist praktisch in allen Kulturen verankert“, erklärt Steinkrauß, „das Singen lässt das Gehirn der Frühgeborenen schneller reifen.“

Eltern können die Wirkung verstärken

Wenn Eltern es wünschen, werden sie in die Therapie mit einbezogen. „Der Körperkontakt zu den Eltern unterstützt und verstärkt die Wirkung der Therapie, deshalb bietet sich das Känguruhen an, also wenn das unbekleidete Baby auf der nackten Brust von Mama oder Papa kuscheln darf“, berichtet Cornelia Steinkrauß. „Auch die Eltern profitieren von der Therapie, da sie ja oft über eine langen Zeitraum großem Stress ausgesetzt sind“, klärt sie auf.

Neben der Klinikleitung und dem Krankenhaus-Förderverein hat nun auch die Bürgerstiftung Cornelia Steinkrauß unterstützt, mit einer Spende von 1.500 Euro. Andreas Trotter und Renate Weißhaar, Vorstand der Bürgerstiftung, überreichten ihr zudem ein Kinder-Liederbuch.