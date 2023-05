50 Millionen Euro sind eine stolze Summe. Dieser Betrag soll in den nächsten drei Jahren in das Singener Werk des international tätigen Aluminium-Konzerns Constellium fließen. Dies teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. In den vergangenen fünf Jahren sind demnach bereits 70 Millionen Euro in das Singener Werk geflossen – zur Erweiterung des Produktsortiments, wie es in der Mitteilung heißt.

Gottmadingen Wie entsteht ein Stoßfänger? SÜDKURIER-Leser haben es bei Constellium selbst miterlebt Das könnte Sie auch interessieren

„Mit diesen Investitionen wird ein weiterer wichtiger Grundstein für den Erfolg der nächsten Jahre gelegt. Sie werden es uns ermöglichen neue Produkte zu produzieren, die Anlagen besser auszulasten wie auch breitere Produktpaletten anzubieten, um Marktschwankungen auszugleichen“, wird Robert Gabor, scheidender Werksleiter im Walzwerk, in der Mitteilung zitiert.

Investitionen als Bekenntnis zum Standort Singen

Nachdem 2020 die neue Pressenlinie im Presswerk erfolgreich in Betrieb genommen worden war, investierte Constellium in den folgenden Jahren in das ebenfalls am Singener Standort ansässige Walzwerk.

Diese Investitionen will das Unternehmen als klares Bekenntnis zum Standort Singen und zur Region verstanden wissen.

Singen Betriebsräte fordern sichere Arbeitsplätze Das könnte Sie auch interessieren

Ziel sei es, sich zukunftssicher aufzustellen und auszurichten, heißt es in der Pressemeldung. Die Entscheidung, in neue Produktionsanlagen zu investieren, sei ein wichtiges Signal an die gesamte Belegschaft und biete langfristige Perspektive für den Wirtschaftsstandort Singen und die Bewohner der Region.

Das Unternehmen Seit mehr als 110 Jahren produziert Constellium innovative Aluminiumlösungen für den Verpackungs-, Kosmetik- und Automobilmarkt, sowie für die Bereiche Industrie und Transport am Singener Standort. Constellium beschäftigt mehr als 2500 Mitarbeiter in Deutschland und ist mit dem Standort in Singen nach eigenen Angaben der größte Arbeitgeber der Region. In seinem Walz- und Presswerk in Singen sowie im Automotive-Werk in Gottmadingen beschäftigt Constellium mehr als 2300 Mitarbeitende. Das Unternehmen produziert dort Aluminiumprodukte, vor allem für den Automobil- und Verpackungsmarkt. Am Standort Singen setzt Constellium laut der Pressemitteilung auch auf Sonnenenergie . 14.000 Quadratmeter Fotovoltaikanlagen habe Constellium in Singen inzwischen und erzeuge damit jährlich etwa 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom. Das entspricht laut der Mitteilung etwa dem Jahresbedarf von 360 Haushalten.

Ein Mitarbeiter des Walzwerks bindet eine Aluminium-Coil ab. | Bild: Constellium

Neuigkeiten vermeldet das Unternehmen auch im Bereich Personal des Singener Walzwerks: Nach fünf erfolgreichen Jahren als Werksleiter und 39 Jahren bei Constellium wird Robert Gabor nun in Ruhestand gehen. Gabor habe das Walzwerk in den vergangenen Jahren entscheidend vorangetrieben und zu vielen zukunftsweisenden Projekten maßgeblich beigetragen, wird Jochen Chwalisz, Geschäftsführer am Standort in Singen, in der Mitteilung zitiert. Chwalisz dankte Gabor für unermüdlichen Einsatz und Engagement. Die Werksleitung wird an Bernd Honsel übergehen, der bereits seit 26 Jahren bei Constellium tätig ist. Vor seiner neuen Rolle als Werksleiter war Honsel elf Jahre Produktionsbereichsleiter im Walzwerk.