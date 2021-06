Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

von Sabine Tesche

Unterwegs in der Singener City: Die Clowns Anke Beinhaus, Mona Kornfeld, Mary Oberle und Gil Da Silva bei ihren Clownereien in der Innenstadt, denn wenn Anke, Mona, Mary und Gil ihre Späße treiben – und das ganz ohne Worte, lassen die Clowns der der Konstanzer Tamala-Zentrum die Welt erstrahlen. Sie lassen sich als Gesundheits-Clowns ausbilden. Denn ganz sicher ist: Lachen fördert die Gesundheit. Und so lachten die Innenstadtbesucher mit und über den kleinen Schabernacks der Clowns.

