Schon vor Konzertbeginn waren die Vorzeichen vielversprechend, denn als die Sängerinnen und Sänger längst für den großen Auftritt auf der Bühne Aufstellung genommen hatten, verzögerte sich der Beginn, weil noch immer Gäste in die Singener Stadthalle strömten, um die letzten freien Plätze zu besetzen. Als endlich Dirigent Siegfried Schmidgall – im sehr eleganten Cutaway gekleidet – zusammen mit den Instrumentalisten die Bühne betrat, brandete erster erwartungsvoller Applaus auf. Für den musikalischen Auftakt sorgte das Auenwald-Brass-Ensemble, das mit kraft- und schwungvoll virtuosem Bigband-Sound loslegte, wobei der Titel „Fire in the Blood“ (Feuer im Blut) des englischen Komponisten Paul Lovatt-Cooper schon alles sagt.

Dann war es an Stephan Glunk, das Publikum willkommen zu heißen. Er führte im weiteren Verlauf entspannt und souverän durch den Abend. Stimmlich legte der Frauenchor, unterstützt vom fünfköpfigen Streichensemble, mit seinem musikalischen Statement „Mit Musik geht alles besser“ stimmgewaltig vor.

Nach dem bekannten Pop-Ohrwurm „Top of the World“ von den Carpenters war klar, als die ersten Bravo-Rufe zu hören waren, dass die musikalischen Vorträge dem Publikum sehr gefielen. Der Männerchor bot sein breites gesangliches Spektrum, als er sowohl den Udo-Jürgens-Hit „Ich war noch niemals in New York“ schwungvoll vortrug als auch die klassisch-deutsche Volksweise „Ach du klarblauer Himmel“ von Friedrich Silcher zart und gefühlvoll präsentierte.

Überhaupt war der Klang an diesem Abend ein sehr guter, obwohl die Tonabnahme und Abmischung mit 70 Sängerinnen und Sängern, fünf Streichern, 17 Bläsern, drei Perkussionisten und einem Pianisten (Siegfried Zielke) sicher kein einfaches Unterfangen war. Für Ohren und Augen bot diese vielschichtige Live-Musik großen Genuss und viel Abwechslung. Beim „Chor der Landleute“ aus Bedrich Smetanas opulenter Oper „Die verkaufte Braut“ zeigten Frauen- und Männerchor, wie stimmgewaltig und eindrucksvoll sie gemeinsam klingen.

Das Auenwald-Brass-Ensemble, das auch von Siegfried Schmidgall geleitet wird, brachte mit „Puttin on the Ritz“ fröhlich-fetzigen Brassband-Sound, gespickt mit vielen Instrumentensoli, auf die Bühne. Es ging schwungvoll mit Filmmusik weiter, wobei das Auenwald-Brass-Ensemble mit Italowestern-Melodien vorlegte und der Frauenchor mit einem Medley aus James-Bond-Titelmelodien folgte. Die Stimmung im Publikum war eine sehr gute, es wurde mitgeklatscht und bei den Udo-Jürgens-Hits, vorgetragen vom Männerchor mit einigen gekonnten Soli, sogar mitgesungen. Nach dem großen Finale mit Streichern, Bläsern, Sängerinnen und Sängern zu Hits aus dem Musical „My Fair Lady“ gab es stehende Ovationen. Erst nach mehreren Zugaben ließ das Publikum die Akteure unter viel Applaus von der Bühne.