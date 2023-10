Derartige Anweisungen gibt Hartmut Kasper den Sängerinnen und Sängern des Madrigalchors Alu Singen in der Regel nicht: „Diese Schreierei noch einmal, jeder anders, ihr habt zum Angriff gerufen und dann kommt die Schlacht.“ Der Chor und auch die Musiker geben ihr Bestes, der Chorleiter ist zufrieden: „Der Krach war wunderbar, so muss es rauskommen.“ Mit „The Armed Man – Eine Messe für den Frieden“ von Karl Jenkins führt der Madrigalchor gemeinsam mit dem Collegium Musicum und dem Hegau-Percussion-Ensemble am 7. und 8. Oktober in der Talwiesenhalle in Rielasingen ein ungewöhnliches Werk eines außergewöhnlichen Komponisten auf.

Die Idee für die Aufführung dieses Werks entstand im vergangenen Herbst vor dem Hintergrund des aktuellen Ukraine-Konflikts. Bruno Kewitsch, Leiter des Collegium Musicum und Rudi Hein, Leiter des Hegau–Percussion-Ensembles waren sofort begeistert von diesem Vorschlag für ein gemeinsames Konzert. Und auch die Muslim-Gemeinde Singen konnte schnell gewonnen werden. Deren Imam Mehmet Saraçolu singt den islamischen Gebetsruf Allahu Akbar.

Als Auftragskomposition anlässlich der Jahrtausendwende entstanden und von Jenkins den Opfern des Kosovo-Konflikts gewidmet, ist das Werk heute aktueller denn je. Das französische Soldatenlied aus dem 15. Jahrhundert „L‘homme armé“ (The Armed Man – Der Bewaffnete) zeigt die Schrecken des Krieges auf, aber zum Ende des Stückes auch die Hoffnung auf ein friedvolleres Jahrtausend.

Diese Friedensmesse ist keine traditionelle christliche Messe, sondern ein Werk, das verschiedene Kulturen und Glaubensrichtungen gleichermaßen anspricht. „Jenkins ist kein Kirchenmusiker“, bezeichnet Kasper den Komponisten als Fusionsmusiker. Stilrichtungen aus Jazz, Klassik und Rock würden einander abwechseln. Ein Teil des Kyrie lehne sich an Palestina an, aber auch Militärmärsche, ein Zapfenstreich und Jazzelemente sind zu hören. „The Armed Man“ beinhaltet sowohl religiöse als auch weltliche Texte, die zwischen die Teile einer christlichen Messe gesetzt wurden. So finden sich in Jenkins Werk Texte aus der Bibel neben dem islamischen Gebetsruf „Allahu Akbar“ und Versen aus dem altindischen Epos Mahabharata, sowie Vertonungen verschiedener Texte von Schriftstellern unterschiedlichster Kulturen.

„The Armed Man“ ist geprägt von englischer Kirchenmusik mit einer lebendigen Tradition von moderner Musik für liturgische Zwecke. Der atonale Musikstil zeitgenössischer Komponisten fehlt, Jenkins wollte ein breites musikbegeistertes Publikum ansprechen. „Es ist abwechslungsreiche und wunderbar zu hörende Musik“, sagt Kasper. So wie der Chor im Klang des Orchesters baden kann, könnten es auch die Zuhörer.