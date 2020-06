Kann es sein, dass das Cano im Herbst eröffnet wird? Seit Baubeginn dokumentiert der SÜDKURIER in seiner Serie „Cano zum Ersten“ zu Beginn eines neuen Monats den jeweiligen Baufortschritt beim Singener Einkaufszentrum und jedesmal stellen sich Zweifel ein.

Zu Beginn des Juni sieht die Lage so aus: Am Rohbau ist noch einiges zu tun und die Detailarbeit des Innenausbaus steht aus – und das alles soll in fünf Monaten fertig sein? Laut Cano-Management entspricht der Baufortschritt aber weitgehend