Nicht nur baulich wächst auch das Cano-Einkaufszentrum Stück um Stück. „Die Fassadenarbeiten schreiten sichtbar weiter voran“, blickt Center-Managerin Carolin Faustmann auf den Bau, dessen Größenverhältnisse sich immer deutlicher abzeichnen.

Singen Cano zum Ersten: In weniger als einem halben Jahr soll das Einkaufscenter fertig sein Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem sei die Lieferung der Fahrtreppen erfolgt und einzelne Fahrtreppen wurden bereits eingebaut. Seit Jahresbeginn ist Faustmann in Singen tätig. Inzwischen hat sie Verstärkung bekommen, um daran zu arbeiten, die Baustelle bis zur Eröffnung zu einem Treffpunkt werden zu lassen. Dazu soll dann auch eine Bühne zählen, die derzeit von einem interdisziplinäres Team aus unterschiedlichen ECE-Fachbereichen geplant und gebaut wird.

von links nach rechts: Carolin Faustmann, Marielena Maltzan,Manuela Poché | Bild: ECE Projektmanagement

Mit Manuela Poché als Marketing-Assistentin und Marielena Maltzan als Junior-Centermanagerin kann Faustmann jetzt zwei neue Kolleginnen vorstellen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Poché ist seit 2015 bei der ECE in unterschiedlichen Funktionen tätig und hat nun ihren Wohnsitz nach Singen verlagert. Auch Maltzan unterstützt Faustmann. Die 26-Jährige ist seit 2018 bei der ECE, unter anderem mit Stationen in Wuppertal, Erfurt und Frankfurt. „Mit meinem Einsatz in der schönen Bodenseeregion habe ich aber besonderes Glück gehabt“, meint sie.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Das gesamte Team mit allen beteiligten Fachabteilungen und Dienstleistern arbeite weiter daran, das Cano im Herbst 2020 zu eröffnen, so Faustmann in einer Pressemitteilung des Unternehmens.